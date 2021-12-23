供應鏈瓶頸 瑞銀估2022年中旬可望緩解

供應鏈瓶頸持續困擾市場，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，隨著供應鏈趕上，加上物流系統發揮作用，預估供應鏈失衡問題可望在明年中旬獲得緩解。

瑞銀表示，供應商交付時間和積壓的訂單已開始減少，美國供應管理協會 (ISM) 製造業採購經理指數 (PMI)，從 10 月的 60.8 升至 11 月的 61.1，顯示製造業活動依然穩健，儘管供應商交付和積壓訂單兩個分項指數仍處於較高水準，但已有所下降。

晶片短缺部分，瑞銀分析，問題可能持續到明年，許多晶片製造商認為供應短缺將持續到明年下半年，但根據瑞銀證據實驗室 (UBS Evidence Lab) 資料顯示，電晶體庫存已有所回升，電晶體的可用供應在今年首次增加，較 10 月的近期低點增加約 25%。

瑞銀指出，汽車等行業今年「缺芯」狀態，可望在今年底前好轉，促使一些汽車製造商提高了產量，目前汽車業已大幅下調今年全球輕型車產量增長的預測庫存也降至歷史低點，但新車庫存在 10 和 11 月有所改善，顯示市場漸露曙光。

在貨運部分，瑞銀表示，集裝箱運費比峰值下降了近 20%，過去一年從上海到洛杉磯的集裝箱運輸成本增加了一倍多，但已經從 9 月中旬的 12424 美元的歷史高點逐步下降，目前處於 7 月以來的最低水準，顯示對亞洲製成品的需求略微減弱，該地區的集裝箱運力也在釋放，但運費下降的部分原因是季節性因素所致。

此外，東南亞的工廠陸續復工並接近滿負荷生產，從部分服裝製造商釋放的訊息來看，目前產能已達到 80% 至 90%，預計年底前可望達 100%。

雖然 Omicorn 變種病毒引發不確定性，但預期這次變種病毒對生產線的影響可 能較小，該地區的疫苗接種率已經提高，部分政府已把疫情從大流行病轉為地方流行病來應對。