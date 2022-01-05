〈貴金屬盤後〉美製造業成長遜色 非農數據在即 黃金收復前日半數失土

週二 (4 日) 交易，儘管美國公債殖利率走強，但數據顯示美國 12 月製造業增長低於預期，令黃金找到支撐力，收復了前一日跌幅一半以上。

ISM 週二公布，備受矚目的美國製造商指數 12 月自前一月的 61.1% 下降至 58.7%，為 11 個月來最緩慢的成長速度，且遜於預期。根據《華爾街日報》調查，經濟學家本預測該指數僅下降至 60%。

週五更加受關注的美國非農就業報告即將發布，該報告可望指導黃金等避險資產的價格方向。

凱投宏觀資深美國經濟學家 Michael Pearce 週二報告表示：「雖然 Omicron 變種株快速傳染引起混亂，但時間點偏晚，無法對 12 月非農就業數據產生太大影響，我們估計 12 月非農新增就業 35 萬人，數據很健康。但是 1 月份非農就業數據就會出現大幅影響，因為被要求隔離的人數相當龐大。」

一些分析師認為，目前黃金仍持續吸引避險投資興趣，因為 Omicron 變種株仍對全球部分地區有潛在衝擊。

約翰霍普金斯大學收集的數據顯示，新增確診人數激增，例如週一新增確診 1083948 人，是 4 天前創下的 486428 起病例紀錄的 2 倍多。

ActivTrades 的高級分析師 Ricardo Evangelista 週二研究報告寫道，因為一些國家收緊一些防疫限制，以遏止 Omicron 新病例竄升，所以投資者尋求貴金屬的安全性。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 14.50 美元或 0.8%，收每盎司 1814.60 美元。

週一黃金下跌 1.6%，觸及最活躍黃金自 12 月 21 日以來最低收盤價。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 25 美分或 1.1%，收每盎司 23.056 美元。週一白銀下跌 2.3%。

Evangelista 指出，黃金任何漲勢都將受到美國事態發展的限制。由於市場堅信 Fed 今年將至少升息 3 次，激勵美國公債殖利率上升，美元也繼續走強，而這均不利黃金，因為美元上升，會增加海外投資人的持有成本，而公債殖利率上升則會削弱不孳息資產對投資人的吸引力。

明尼阿波利斯 Fed 主席 Neel Kashkari 週二表示，通膨已上升且較其預期時間持續更長。另外，他在其地區 Fed 銀行網頁上表示，他在 12 月 FOMC 會議上粗估今年升息 2 次。

最近時確認，2 年期公債殖利率上升至 0.796%，盤旋在 22 個月高點。

Sevens Report Research 週二分析報告寫道，美國公債殖利率急速上升，開始推高實際利率，「黃金市場面臨的主要風險」。但他認為，就目前而言，黃金的近期漲勢仍然完好無損，支撐位在 1775 至 1800 美元之間。

ICE 美元指數週二上升約 0.1%，開年來已上升 0.3% 至約莫 96.286。

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