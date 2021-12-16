一文解讀Fed最新決策：明年3月完成Taper、鷹派升息、鮑爾澄清

週三 (15 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議，一如外界預期，Fed 決定維持基準利率逼近於零 (0% 至 0.25% 區間)，加快縮減購債 (Taper)，暗示明年最多升息 3 次，以抑制高通膨。

Fed 最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

(圖片：AFP)

重點一：計畫明年 3 月完成 Taper

週三 FOMC 委員會一如華爾街預期加快退場計畫，明年元月起每月縮減購債規模自 150 億美元提高至 300 億美元，計畫明年 3 月將正式結束購債。

考量高通膨和勞動力市場進一步改善，Fed 認為加速 Taper 是適合的方法。

鮑爾指出：「在處理資產負債表問題時，最好的方式是採取謹慎、有條不紊的方法進行，市場對此很敏感，距離完成 Taper 基本上還有兩次會議，我們認為 Taper 速度加倍是合適的。」

重點二：明年料將升息 3 次

週三 Fed 決定維持基準利率逼近於零，政策聲明寫到：「鑒於通膨率已超過 2% 一段時間，委員會預期維持這個目標區間將是合適的，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業的水準。」

Fed 釋出的最新利率點陣圖顯示，大多數 (12 名) FOMC 官員預期 2022 年將升息 3 次、5 位官員預計明年升息 2 次，以及 1 位官員預計升息一次，大多數官員亦預期 2023 年將升息 3 次，2024 年再升息 2 次。

最新利率點陣圖顯示 Fed 明年可能升息 3 次。(圖片：FOMC)

鮑爾表示，不會在完成 Taper 前就開始升息，與會官員尚未就 Taper 結束後升息做出決定，而且利率點陣圖並非暗示這就是 Fed 的升息計畫。

重點三：通膨不是暫時的

美國消費者物價指數 (CPI) 年增近 6.8% 飆升上近 40 年新高後，美國 11 月生產者物價指數 (PPI) 比去年同期飆漲 9.6%，為 2010 年來最大升幅，顯示通膨壓力有增無減。

FOMC 最新聲明指出與疫情和經濟重啟相關的供需失衡持續導致通膨水平上升。該聲明中已刪除了「通膨是暫時的」的表述。

另外，Fed 調升今年通膨預測，從先前的 4.2% 升至 5.3%，2022 年通膨預估也從 9 月時預測的 2.2% 修正至 2.6%。

重點四：修正經濟預期

Fed 週三全面修正經濟預測，下調美國今年的經濟成長率預估，從先前 9 月會議的 5.9% 降至 5.5%；將 2021 年核心 PCE 指數預估升至 4.4%，高於 9 月預測的 3.7%；將今年美國失業率將降至 4.3%，低於此前估計的 4.8%。

Fed 週三全面修正經濟預測 (圖片：FOMC)

重點五：Omicron 變種病毒風險

最新聲明指出，經濟前景的風險仍然存在，包括來自新的新冠變種病毒影響，顯示 Fed 對新變種病毒 Omicron 感到擔憂。

鮑爾提到，變種病毒對經濟增長構成風險，但具體影響尚不清楚。

他指出：「變種病毒存在很多不確定性，對經濟的影響將取決於它抑制需求而不是抑制供應的程度，這就是我們在聲明或會後聲明中將其稱為風險的原因。」

隨著疫苗接種率上升，人們越來越多地學會與病毒共處，他認為，這不會影響到 Fed 加速 Taper 的計劃。

重點六：鮑爾澄清質疑

美國總統拜登上月 22 日宣布 Fed 主席鮑爾續任後，鮑爾 (上月 30 日) 承認關於通膨，是時候放棄「暫時性」的措辭，並考慮提前幾個月結束 Taper。外界質疑，「拜登宣布鮑爾續任」和「鮑爾立場轉鷹」兩者間是否有所關聯？

鮑爾週三澄清，在拜登宣布其續任前 10 天，他已得出結論，即有必要加快結束 Fed 資產購買的步伐。

鮑爾指出，一些 Fed 官員討論更快的 Taper 並非偶然，由於美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 和美 10 月非農就業人口皆表現強勁，促使他得出這個結論。

重點七：金融穩定性風險關鍵領域

就金融風險關注的關鍵領域來說，鮑爾點評，(股票) 資產估值一定程度上偏高、企業負債累累 (儘管違約率很低)、貨幣市場基金是一個弱點，網路攻擊將是金融系統穩定性的最大風險之一。

美國證券交易委員會 (SEC) 週三就多個提案進行表決，計畫提出新規則，強化內部人交易限制和提高貨幣市場基金的彈性，以避免企業濫用庫藏股和 Archegos 爆倉事件，鮑爾對 SEC 此舉表示讚賞。

市場反應

Fed 公布會議聲明後，市場不確定性已經消除，美股四大指數由黑翻紅，美元指數驟升，比特幣反彈，美債殖利率短線走高。

華爾街分析

RBC Wealth Management 固定收益策略師 Tom Garretson 表示，2022 年 3 次升息的想法比市場預期還更強硬一些，但似乎市場對此沒有意見。市場認為 Fed 將根據需求調整政策，重點是處理是通膨問題。」

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 指出，Fed 發出訊號將認真對待通膨問題，迄今為止，市場相信 Fed 能成功遏制通膨。

Grant Thornton LLP 首席經濟學家 Diane Swonk 表示：「在 FOMC 委員中看到更多的是恐慌而不是耐心，這是我們幾十年來首次看到 Fed 追逐通膨。」

鮑爾週三稱，美國經濟成長仍將強勁，即通膨率超過 Fed 的 2% 目標。E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示，實際上市場正在為 Fed 對經濟信心滿滿而歡呼。