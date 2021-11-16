專家潑冷水！Fed 通膨誤判 油價不可能到100美元

專家潑冷水！Fed 通膨誤判 油價不可能到100美元 (圖片：AFP)
專家潑冷水！Fed 通膨誤判 油價不可能到100美元 (圖片：AFP)

週一 (15 日) Allianz 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 在阿布達比舉行的 ADIPEC 能源行業論壇發表個人見解稱，通膨不是暫時的，而且油價不可能到 100 美元

油價不可能到 100 美元

新冠疫情後後需求超過供應，布倫特 (Brent)、西德州中級 (WTI) 原油價格近幾週均飆升至每桶 80 美元以上，飆升的天然氣價格也在世界各地引發了危機，特別是歐洲。

伊爾艾朗認為油價不可能到 100 美元 (圖片：AFP)
伊爾艾朗認為油價不可能到 100 美元 (圖片：AFP)

伊爾艾朗週一接受專訪時表示，他同意阿聯國務大臣、ADNOC 集團執行長 Sultan Ahmed Al Jaber 近期的看法，即「全球市場在『夢遊中』陷入能源危機。」

伊爾艾朗反駁油價不可能突破 100 美元，因為這個假設忽略了對未來需求的關鍵問題。

伊爾艾朗解釋，首先，需求將激增，供應將無法跟上，其次，預測的能源轉型本身將帶來挑戰，因為轉型燃料並不充足，但今天的需求很強勁，六個月後未必會很強勁，人們可能會因價格上漲而減少購買，以及能源政策是否會變得緊縮。

通膨不是暫時的

聯準會主席鮑爾多次表示，他預計高通膨狀況將持續到明年，並承認供應鏈問題沒有顯示出改善的跡象令人沮喪。

伊爾艾朗稱，供應中斷的持續時間比任何人預期還要久 (圖片：AFP)
伊爾艾朗稱，供應中斷的持續時間比任何人預期還要久 (圖片：AFP)

伊爾艾朗提到，Fed 稱通膨是暫時的，但高通膨不是暫時的，Fed 正在失去信譽，他們有犯重大政策錯誤的風險，而這將對制度、政治和社會產生巨大的影響。

伊爾艾朗提到，有充分證據證明，企業正轉嫁成本給客戶，收取更高的價格且未來還會有更多、供應中斷的持續時間比任何人預期還要久，消費者正在推進購買以避免未來出現問題，這當然會給通膨帶來壓力，然後薪資正在發生變化… 觀察導致通膨的潛在行為因素，你會得出結論，這將持續一段時間。

他呼籲 Fed 在 12 月加快縮減購債的步伐，並開始像英國央行那樣，讓人們開始為升息做好準備。

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