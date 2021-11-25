11月會議紀要：Fed官員對加速Taper升息持開放態度

週三 (24 日) 聯準會 (Fed) 公布 11 月利率會議紀要顯示，更多 Fed 官員表示，如果高通膨持續，他們願意加速縮減購債 (Taper) 並加快升息步伐。

聯準會自 3 日利率政策會議後宣布，自 11 月開始，每月縮減購債速度為 150 億美元，並強調若經濟前景發生變化，Fed 將準備調整。11 月利率會議紀要指出，儘管聯準會強調當前高通膨可能是暫時的，但官員們也承認，高通膨可能會比預期的還要久。

最新釋出的會議紀要指出：「部分與會官員強調，價格上漲變得更普遍的事實，預計顯著的通膨壓力會持續得比他們此前預期還要久。」然而，一些政策制定者仍然主張採取更耐心的態度，希望掌握更多的數據。

該會議紀要寫道：「多位與會官員指出，如果通膨持續高於與聯邦公開市場委員會 (FOMC) 目標水平，委員會應準備調整資產購買步伐，並比與會者目前預期更早上調聯邦基金利率目標區間。」「若通膨壓力對長期的價格穩定和就業目標構成風險，FOMC 會毫不猶豫地採取適當行動化解這些通膨壓力。」

市場對會議記錄的發布反應平淡，美股主指仍基本保持不變，而對 Fed 政策預期最為敏感的短期美債殖利率維持略高水平。美元指數仍接近 2020 年 7 月以來最高。