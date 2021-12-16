〈美股熱門股〉VIR新冠藥有望抗Omicron大漲12% Roku吞敗訴又遭看衰跌8%

Vir Biotechnology 新冠藥成對抗 Omicron 希望 大漲 12.14%

根據 bioRxiv 數據，美國製藥公司 Vir Biotechnology(VIR-US) 與英國藥廠葛蘭素史克 ( GSK) 研發的「Sotrovimab」藥物，是唯一能有效對抗 Omicron 變種病毒的單株抗體療法，消息激勵 Vir Biotechnology 周三（15 日）股價大漲 12.14% 至每股 51.62 美元，盤後續漲近 5%。

bioRxiv 數據顯示，雖然兩家公司研發的 Sotrovimab 對抗 Omicron 的效力較新冠原始病毒株降低 2 倍，但卻是目前唯一能有效對抗該變種病毒的單株抗體療法藥物，其他同類藥物「完全失去中和病毒活性能力」，這意味著在 Omicron 傳染高峰下，Sotrovimab 可能會成為單株抗體療法治療首選。

Cowen 分析師 Phil Nadeau 在報告中寫道，如果這項發現經其他實驗室重複實驗並證實臨床數據結果吻合，Sotrovimab 將成為對抗 Omicron 的標準療法。

葛蘭素史克 ADR(GSK-US) 同日也聯袂上漲 1.77% 至每股 43.66 美元。

Roku 侵權官司敗訴又遭分析師看衰 挫跌 7.95%

串流媒體 Roku(ROKU-US) 負面消息不斷，與 Universal Electronics 的侵權官司敗訴，遭美國國際貿易委員會（USITC）禁止其進口與銷售侵權設備，再加上大摩分析師看壞該公司前景降評並下調目標價，股價大跌 7.95% 至每股 203.94 美元。

Universal Electronics 表示，USITC 已禁止 Roku 進口與銷售侵權的電視機、機上盒、遙控器等硬體設備，該項命令於 12 月 3 日發布，將於 1 月 9 日前生效。

Universal Electronics 先前向 USITC 遞狀提告 Roku、電視製造商 TCL 與海信集團（Hisense）侵害多項公司專利，後來該案訴訟對象縮小，只剩下 Roku。

此外，摩根士丹利分析師 Benjamin Swinburne 認為 Roku 有成長放緩與毛利率下滑的隱憂，重申「減持」（Underweight）評等，對該股目標價調降至每股 190 美元，較先前大砍逾 100 美元，創下華爾街目標價新低。

Swinburne 指出，自 Roku8 月公布第二季財報以來，股價已落後那斯達克指數約 56%，主因是活躍用戶數成長放緩，難以和去年同期比較，未來營收也將跟著下滑，對 2022 年毛利率產生影響。

投行 Needham 也將 Roku 目標價從每股 550 美元下調至每股 340 美元，不過卻重申對該公司 2022 年發展的樂觀看法，看好基本面前景。