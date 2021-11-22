最新！白宮：拜登將提名鮑爾續任Fed主席

週一 (22 日) 白宮宣布，美國總統拜登將提名現任聯準會 (Fed) 主席鮑爾續任下屆 Fed 主席，以延續美國經濟政策的連續性。

美國總統拜登上週二 (16 日) 表示，他近期都在考慮 Fed 下一任主席提名人選，他將在本週會宣布結果，他僅考慮 2 個聯準會 (Fed) 新任主席人選，包括現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 和 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard)，並在本月 4 日已會面兩人。

儘管一些民主黨員希望新主席更嚴格管控銀行，並運用監管職權力抗氣候變遷，白宮週一宣布，美國總統拜登將提名鮑爾連任下一屆聯準會主席，以延續經濟政策的連續性。

白宮還宣布，拜登總統將提名 Fed 理事布蘭納德擔任 Fed 理事會副主席的職位。

拜登週一最新聲明中提到：「如果美國希望在今年取得的經濟成功基礎上再接再厲，我們需要 Fed 的穩定和獨立性，在過去 20 個月的激烈審查之後，我完全相信，鮑爾主席和布蘭納德將為美國提供需要強有力的領導，他們對維持低通膨、穩定物價和實現充分就業的關注，將使美國的經濟比以往都更加強大。」

共和黨籍的鮑爾現年 68 歲，曾任私募股權基金主管，2011 年獲時任總統的歐巴馬提名出任 Fed 理事，2017 年由前總統川普任命執掌聯準會，目前鮑爾四年任期於明年 2 月屆滿，週一拜登提名鮑爾續任下屆主席後，目前提名程序正式進入參議院。

參議院銀行委員會將在投票前對提名人進行審查，鮑爾需要在參議院以簡單多數票獲得批准。參議院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 先前透露，鮑爾和布蘭納德都有支持票，她有信心，無論哪一人獲得提名都能在參院獲得批准，因為他們都有廣泛的民主黨支持基礎，也能獲得一些共和黨員的支持。

鮑爾的續任獲得拜登經濟團隊數名成員的支持，包括美國財政部長葉倫。由於新冠疫情、供應鏈限制、缺工和高通膨持續影響全球經濟之際，在經濟依然脆弱的情況下，為了延續 Fed 政策的連貫性，由共和黨籍的現任主席鮑爾續任將會是安全牌，而且民主黨員不少人對鮑爾的表現給予肯定。