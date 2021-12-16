波音又搞丟訂單！空巴贏得澳航大單 取代對手

波音又搞丟訂單！空巴贏得澳航大單 取代對手 (圖片:AFP)
波音又搞丟訂單！空巴贏得澳航大單 取代對手 (圖片:AFP)

澳洲航空週四 (15 日) 表示，公司已選擇空中巴士 (Airbus SE) 作為替換其國內機隊的首選供應商，取代波音 (BA-US) 飛機。

澳航已承諾購買 20 架空巴 A321XLR 飛機和 20 架 A220 噴射機，以及 94 個購買權，預定 2022 年 6 月獲得董事會批准。

澳航表示，空巴將於 2023 年中期起交付，未來 10 年內會持續汰換老舊的 75 架波音 737 和 20 架波音 717 機隊。

澳航執行長 Alan Joyce 聲明：「這是我們對未來充滿信心的明確跡象，我們在下一代窄體飛機需求可能大增之前，就已經鎖定了價格。」

空巴本週成功消息頻傳，新加坡航空公司週三也同意推出 A350 貨機，且最快可能週四也會拿下荷航的窄體客機訂單，代表近期連續二家波音客戶將轉投空巴。

搞丟訂單對波音 737 MAX 造成打擊，也打斷了去年解除安全禁令並復航後帶來的強勁銷售動能。

Joyce 10 月時表示，澳航預計下訂超過 100 架窄體和地區性飛機，並在 12 月時選定飛機供應商。澳航表示，承諾下訂的數量低於預期，原因是旗下廉價航空部門「捷星航空」已經下訂逾 100 架的空巴 A320neo 系列飛機，這可與新協議合併計算。

另外，澳航也在研究適用於往返雪梨到倫敦的寬體飛機，此航線是全球距離最長的商務航班。

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