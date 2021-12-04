Fed布拉德敦促明年3月前完成Taper、提早升息

週五 (3 日) 聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 敦促採取鷹派貨幣政策，呼籲聯準會 (Fed) 在明年 3 月前完成縮減購債 (Taper)、提早升息，主因是通膨出人意外的高、經濟增長強勁，以及勞動力市場非常緊張且可能進一步惡化。

新冠疫苗接種率攀升、經濟重啟與服務業強勁復甦，令美國勞動市場持續吃緊，美國勞工部週五 (3 日) 公布，11 月非農就業新增 21 萬，遠遜於市場預期，並創今年最低，失業率則連續 6 個月下滑，至 4.2%，幾乎回到疫情爆發前水平。

向來最偏鷹派的聖路易聯準銀行總裁布拉德週五表示：「11 月招聘數據看起來相當強勁，目前經濟正在全面復甦，這是一個非常緊張的勞動力市場… 預計非農就業人數將會向上修正。」

布拉德警告，現在的危險是通膨過高，FOMC 應在即將召開的會議上可能會考慮加快取消寬鬆政策的步伐。

Fed 決策成員們將在 12 月 14 日至 15 日舉行下一次貨幣政策會議，並將考慮加快縮減購債計劃，該計劃目前有望在明年 6 月結束。Fed 自 2020 年 3 月以來的利率仍接近於零。

經濟數據引發了對通膨上升不會很快消失的擔憂，聯準會主席鮑爾上月 (30 日) 承認，關於通膨，是時候放棄「暫時性」的措辭，而且 Fed 考慮提前幾個月結束縮減購債。

布拉德認為 Fed 應在明年 3 月前結束其債券購買計劃，以便 Fed 在需要控制通膨之際最早在春季開始升息。

另外，布拉德還提到，目前預測 omicron 將如何影響美國經濟還為時過早，經濟已經適應疫情和早前新冠變種，美國也將能夠應對這種情況。

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師 Sameer Samana 表示，週五非農就業報告並沒有阻止 Fed 加快 Taper。

Barclays 首席美國經濟學家認為，Fed 將把經濟視為接近充分就業，不僅預計 Fed 將在 12 月加速 Taper，而且還將在 3 月開始升息。

高盛經濟學家指出，今年有幾個月非農就業讀數出現向上修正，部分原因是疫情期間數據收集困難。