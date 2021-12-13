影響力無遠弗屆！馬斯克獲選時代雜誌年度風雲人物

特斯拉執行長馬斯克，周一（13 日）獲選為時代雜誌（Time）2021 年風雲人物。時代雜誌指出，馬斯克以解決全球棘手問題為己任，同時也顛覆多個行業，其影響力不僅止於地球，更延伸至外太空。

時代雜誌主編 Edward Felsenthal 表示，馬斯克為生存危機創造了解決方案，體現科技巨頭時代的可能性與險境，推動社會最大膽、最具顛覆性的變革，因此評選他為時代雜誌的 2021 年年度風雲人物。

特斯拉執行長獲選時代雜誌風雲人物。(圖片來源：時代雜誌推特)

馬斯科執掌的電動車龍頭特斯拉，今年市值飆升至 1 兆美元以上，超越福特汽車 (FB-US) 和通用汽車 (GM-US) 的市值總和。

特斯拉每年生產數十萬輛電動車，並較許多競爭對手更好的避免供應鏈問題，不僅讓許多年輕消費者把購車選擇轉向電動車，也讓傳統汽車製造商將發展重點轉向電動車。

此外，馬斯克也身兼太空探索公司 SpaceX 執行長一職，並且還領導大腦晶片新創公司 Neuralink 和基礎設施公司「無聊公司」（Boring Company）。

馬斯克的任何一舉一動都充滿影響力，先前其客串美國綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live）主持時，推文點到有關加密貨幣與迷因股股票，隨後引起重大波動，也因此他一直是各家媒體的新聞主角，目前他推特上的粉絲已超過 6,600 萬人。

不過正因為馬斯克推文影響力大，他過去的一些推文也引起監管機構審查，時代雜誌表示，評選年度風雲人物的標準是某人對新聞或對生活有巨大影響力，無論是正面或負面。去年時代雜誌年度風雲人物為美國總統拜登及副手賀錦麗。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 股價似乎未受消息影響，股價下跌 5.01%，每股暫報 966.12，跌破 1,000 美元大關，市值掉出 1 兆美元。