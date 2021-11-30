加班費太多 墊高交車成本 馬斯克向員工喊話：不要老到季末才衝業績

特斯拉 (TSLA-US) 週一 (29 日) 漲逾 5%，執行長馬斯克 (Elon Musk) 以備忘錄敦促員工注重降低成本，而不是在最後一刻衝刺以實現公司季末銷售目標。

該備忘錄於上週五發出，馬斯克寫道，他不希望公司在「緊急或延時加班費和臨時工費用」上過度花費，只為了催生第四季的產量。

「以歷史過往來看，我們老是在季末瘋狂衝刺，盡量讓交車量最大化，但接著在下一季開始的頭幾週，交車量又大幅下降。但實際上，以 6 個月期間來看，我們的交付量並沒有任何增加，但我們在每季最後兩週會砸一堆錢，並精疲力竭地加速交車。」

馬斯克週一下午在推特上表示，「推動季末交付的力道仍然非常激烈，只較過去減少一些。」

特斯拉近期一直疲於按最初承諾日期向美國顧客交付新車，據報導，一些特斯拉顧客已被拖欠交車長達數個月。

但今年特斯拉的銷售仍有所成長，去年交車量約莫 50 萬輛。

特斯拉週一大漲 55.07 美元或 5.09%，收在每股 1136.99 美元。

據德國汽車新聞網站 Automobilwoche 報導，特斯拉位於德國勃蘭登堡的第一家歐洲工廠終於有所進展。特斯拉原本計劃今年夏初開始在德國生產車輛，但因遭環保人士抗議，該工廠的興建工作傷害冬眠中的蛇和蜥蜴，導致工程推遲。

另外，根據特斯拉向德州監管部提交的文件，特斯拉正計劃投入超過 10 億美元，在德州奧斯汀打造一家工廠，預定今年年底前完工。

根據中國官媒《北京日報》報導，特斯拉還計劃投資 1.88 億美元，擴大其上海工廠的產能。