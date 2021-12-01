〈焦點股〉馬斯克曝SpaceX星艦生產危機 台廠概念股倒地

SpaceX 創辦人馬斯克自曝，若新型火箭星艦猛禽 (Raptor) 引擎生產問題無法解決，恐面臨破產危機，台廠供應鏈今 (1) 日股價應聲重挫，其中，主要供應微波及毫米波元件的昇達科 (3491-TW)，摜壓至跌停，其他包含同欣電 (6271-TW)、金寶 (2312-TW)、事欣科 (4916-TW)、康舒 (6282-TW) 等，均大跌逾半根停板。

SpaceX 旗下衛星網路服務「星鏈計畫」(Starlink) ，先前才因晶片短缺問題拖慢生產速度向客戶道歉，另一項星艦計畫預計明年初進行首次軌道試飛，但馬斯克在發給員工的電子郵件中指出，SpaceX 亟需解決引擎生產問題，如果明年無法實現至少每 2 週發射一次星艦的飛行率，將面臨真正的破產風險。

SpaceX 相關供應鏈今天股價聞訊重摔，其中，昇達科切入低軌衛星技術，負責打造地面閘道器天線、地面終端收發及衛星酬載天線 3 種產品，今天遭空方鎖定，落入跌停價 151.5 元，摜破月線支撐，為 3 周以來低點。

CMOS 影像感測器 (CIS) 封測廠同欣電獨家負責 SpaceX 的高頻無線通訊模組 (RF) 訂單，今天受到利空衝擊，股價大跌逾半根停板，失守 300 元大關及月線，下探 282 元。

金仁寶集團旗下金寶 (2312-TW) 同樣為 SpaceX 衛星通訊供應鏈成員，提供基地台主板，包含天上傳送端、地面接收端等，金寶下午舉行法說前夕湧現賣壓，股價跌逾 5%，最低來到 12.9 元，法人將聚焦低軌道衛星後續展望。

其他台廠供應鏈方面，負責 PCB 板生產及組裝的事欣科、供應低軌衛星接受器電源產品的康舒，今天股價均大跌逾半根停板，此外，元晶、穩懋、公準、台揚、啟碁、群電、台光電、華通、昇貿等多檔 SpaceX 概念股也都震盪走低，下挫 1-4%。