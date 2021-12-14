〈美股熱門股〉輝瑞收購喜訊加持 Arena Pharmaceuticals盤中股價續漲近80%

美國生技公司 Arena Pharmaceuticals 周一（13 日）傳出輝瑞同意以 67 億美元收購喜訊，換算每股收購報價為 100 美元，為上周五收盤價的 2 倍，盤中股價大漲近 80%，接續盤前漲勢。

輝瑞表示，此次收購目的是希望擴大其在癌症和免疫學領域的專業。該公司正在開發治療潰瘍性結腸炎藥物，目前正在進行候選藥物的中期研究，預計將於明年完成。

而輝瑞這次收購的對象 Arena 專替胃腸病、皮膚病和心臟病開發多種治療方法，並投入潰瘍性結腸炎相關治療，目前候選藥物 Etrasimod 正處於後期的研究階段，一旦順利收購，將能替輝瑞新藥研發助一臂之力。

輝瑞高管 Mike Gladstone 表示，對 Arena 的收購將能增加公司在發炎和免疫學方面的能力和專業知識，並補充說 Arena 計劃加快 Etrasimod 的臨床開發。該筆收購案預計將在 2022 上半年完成。

然而這次收購審查可能面臨聯邦貿易委員會（FTC）嚴格審查，輝瑞新創業務長（Chief Business Innovation Officer）Aamir Malik 表示，嚴格審查意味著獲得核准時間可能會更久，但仍會與 FTC 保持合作，並強調這項交易無不利市場競爭。

富國銀行分析師 Derek Archila 表示，Arena 是 2022 年的首選股，基於其候選藥物 Etrasimod 在早期研究的表現出色，試驗後期有望傳出好消息，預料該療法一旦批准，治療效果將比 Bristol Myers Squibb(BMY-US) 藥廠旗下的 Zeposia 更有效，而且最高銷售額可達 25 億美元。

此外，輝瑞 (PFE-US) 與其疫苗研發合作夥伴 BioNTech(BNTX-US)周一股價也受疫苗消息推升走高，盤中分別大漲 5.39% 與 7.17%，日前以色列研究表示，施打新冠疫苗增強劑能有效預防 Omicron 變種病毒重症。

截稿前，Arena Pharmaceuticals(ARNA-US) 上漲 79.72%，每股暫報 89.75 美元。