馬斯克：若不解決星艦引擎生產問題 SpaceX恐將面臨破產

據報導， SpaceX 創辦人馬斯克發給 SpaceX 員工的一封電子郵件中，馬斯克表示，如果新型火箭星艦 (Starship) 的猛禽 (Raptor) 引擎生產問題無法解決，該公司將無法實現明年每 2 週發射一次星艦的飛行率，SpaceX 恐將因此面臨重大的破產危機。

報導指出，SpaceX 目前正在美國德州開發星鑑，馬斯克計劃藉此將人類送上火星 ，以實現馬斯克讓人類定居火星的目標。 但首先，它預計將在 2025 年作為美國航太總署 (NASA) 新登月計畫阿特米斯 (Artemis Program) 的火箭，把人類再度送上月球表面。

不過，在星艦能要將人類運送至任何外太空前，SpaceX 急需先解決引擎生產的問題。

馬斯克自曝自己原先計劃要在這個感恩節週末休息一下，但是他最終犧牲了休息時間，全部都耗在了猛禽引擎的項目上，他並期望 SpaceX 員工除非有重大特殊情況，否則都留要在崗位中解決問題。

SpaceX 如今致力於解決星艦的猛禽引擎生產問題，這是一種全流量分級燃燒甲烷引擎。馬斯克在電子郵件中指出，該引擎生產問題已經變得更加明顯。

馬斯克在信中說道：「不幸的是，猛禽生產危機比幾週前看起來要嚴重得多。當我們在前任高管離職後深入研究問題時，發現這些問題比先前所回報的更加嚴重，沒有辦法粉飾。」

他也表示，歸根究底，如果明年無法實現至少每 2 週發射一次星艦的飛行率，SpaceX 將面臨真正的破產風險。

馬斯克先前才曾表示，星艦預計將於明年初進行首次軌道試飛，預計全年將進行十幾次以上測試飛行，若試飛順利， 2023 年有望投身於太空任務。