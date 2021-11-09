Fed副主席：通膨居高不下意味著政策失誤

美國聯準會（Fed）副主席克拉里達（Richard Clarida）周一（8 日）承認，通膨率遠高於 Fed 認為適當的水準，如果目前高通膨持續下去，意味著政策失誤。

儘管克拉里達仍贊同目前物價壓力為「暫時性」的普遍說法，但他表示，目前的壓力比預期大，今年的壓力將高於 Fed 的最新預估。

克拉里達在布魯金斯學會（Brookings Institution）的虛擬會議上表示：「對我來說，今年為止的通膨率遠遠超出 2% 的長期目標，我不認為一再的高通膨是政策上的成功。」然而對於何時升息的問題，克拉里達沒有回答。

目前 Fed 預測顯示，2022 年首次升息的可能性略高於 50%，不過聯邦基金期貨市場價格顯示，到明年年底，利率可能升至 0.51%，意味著升息 2 碼。

克拉里達表示，他將密切關注通膨、失業率與國內生產毛額（GDP），如果三者持續改善，他預計到 2022 年底實現充分就業，屆時升息將是適當的。

他說：「雖然我們顯然離升息還有一段距離，但如果通膨與失業的前景... 變成實際結果，那我確實相信，升息的三個條件可以在 2022 年底前滿足。」

克拉里達預期 Fed 青睞的通膨指標今年將達到 4%，高於 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 9 月預估的 3.7%，而明年通膨率平均為 2.5%，隨後會回落至 2% 的長期目標。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周一也談到通膨問題，他承認通膨的影響，不過預料物價將會回落。

Harker 表示，明年隨著供應鏈恢復運轉，瓶頸將會緩解，通膨也隨之放緩，並表示不認為 Fed 會在縮減購債完成前升息，不過仍密切關注通膨，準備好在情況允許的狀況下採取因應措施。

近一周前，Fed 決定維持基準利率逼近於零的水準，並將於 11 月晚些時候開始縮減每個月的購債規模，包括至少在 11、12 月每月減少購買 150 億美元，接下來只要經濟與市場狀況保持良好，每個月將持續削減同樣規模。