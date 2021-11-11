6年未賣股 AMC執行長計畫出售125萬股持股

據報導，美國最大連鎖電影院營運商 AMC(AMC-US) 執行長 Adam Aron 在近日向美國證券交易委員 (SEC) 提交了賣股通知，擬賣出 125 萬股 AMC 股份，價值照目前股價計算約為 4800 萬美元。

據悉，Aron 已獲得准許在 3 個月內出售他所持有的 125 萬股 AMC 股份。他也已經在週二 (9 日) 以平均價格 40.53 美元，賣出了 62 萬 5000 股 AMC 股票，套現約 2533 萬美元。

消息釋出後，AMC 股價在週三收跌 4.11% 至 38.29 美元，盤後交易中又下跌 2.48%。

Aron 在去年 8 月就曾告訴投資者，此次出售是個人財產規劃的一部分。他在週一的財報電話會議上也重申了這個計劃。

在新冠肺炎疫情爆發後，AMC 遭受嚴重衝擊，並在 2020 年底差點申請破產。然而，隨著疫情有所趨緩，票房開始回升，使該公司獲得了近 20 億美元的流動資金並穩住了自身。此外，在散戶的大力追捧之下，迷因股在今年呈現暴漲，AMC 股價今年因此飆升了 1,700% 以上。

AMC 第三季營收年增 539% 至 7.632 億美元，淨損為 2.242 億美元、合每股虧損 0.44 美元，優於 FactSet 調查分析師預估的 7.082 億與每股虧損 0.53 美元。

AMC 在先前表示，自疫情爆發以來，甫結束的 10 月是營收表現最好的一個月。AMC 執行長 Adam Aron 表示，隨著疫苗普及，觀眾逐漸回歸影城，十月票房創下佳績，但病毒仍未消失，經調整後 EBITDA 仍遠不及疫情前水準，公司仍走在復甦與改善的道路上，未來依舊面臨挑戰。