Fed報告：通膨取代疫情為投資人頭號擔憂 風險資產上漲加深崩盤疑慮

美國聯準會 (Fed) 周一 (8 日) 金融穩定報告 (FSR)，警告風險資產價格持續上漲，一旦面臨經濟突然轉壞，更有可能陷入危險的崩盤，其他影響美國金融穩定的因素還包括穩定幣、中國房市及迷因股。Fed 調查並顯示，高通膨和貨幣政策緊縮，已取代疫情成為投資人心目中的頭號威脅。

Fed 周一 (8 日) 發布半年一次的金融穩定報告 (FSR)，報告中說：「假如投資人風險情緒惡化、抑制病毒的進展令人失望，或經濟復甦停滯，資產價格仍然可能大幅下跌。」

然而一些經濟學家認為，Fed 超寬鬆貨幣政策是股市高漲的主要力量。Fed 上周宣布縮減每月購債計畫，可望在 6 月完全退場，最快 2022 年底前升息。如果通膨如 Fed 和拜登政府預料的明年開始降溫接隼利率可能有好幾年都會維持在接近 2.5%，這是目前認為長期而言正常的水準。

報告也調查券商、投資基金、政治顧問公司等市場參與者對未來 12 到 18 個月的看法，70% 受訪者把高通膨和 Fed 政策緊縮列為頭號擔憂，超過能抗疫苗的變種病毒、中國監管和房地產風險、美中關係、加密貨幣等。

通膨和貨幣政策緊縮，已取代疫情成為投資人頭號擔憂。(圖: AFP)

最新金融穩定報告提及幾個威脅，包括穩定幣、迷因股和中國商用不動產。

Fed 表示，穩定幣有資金流動的問題，這種加密貨幣因為透明性和抵押資產的監管標準付之闕如，一旦遇上問題情況可能更嚴重。Fed 上周加入美國財政部等機構的行列，呼籲國會立法規範穩定幣，須和銀行一樣遵守嚴格的資本準備規定和長期監管。

中國房市動盪以及北京當局對恒大集團等高槓桿企業的關注，也引起 Fed 擔憂，報告中說：「中國的金融壓力可能透過讓市場風險情緒惡化的方式，對全球金融市場構成壓力，並威脅全球經濟成長，包括美國。」

針對美國房地產，Fed 表示，從上回 5 月發布金融穩定報告迄今，美國房價「快速上漲」，但目前尚未看到類似引爆 2008 年金融危機的市場涉險行為，如高槓桿投資或核貸標準下降。

金融穩定報告還首次專闢段落討論迷因股，表示股市新手在社群媒體的集體行為，可能威脅到美國金融體系的安全。

Fed 表示，雖然諸如 GameStop、AMC 等熱門迷因股迄今對金融穩定影響仍有限，但這已經成為一個需要監控的市場，因為年輕、新進的股市投資人通常背負較多債且偏好投資選擇權，一旦遇到股市下跌，債務和選擇權這兩個因素往往會放大投資損失。