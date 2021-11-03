CNBC調查：料11月開始縮減購債 最快將在明年7月升息

CNBC 周二（2 日）公布的一份調查結果顯示，多數市場投資人認為，美國聯準會（Fed）將在周三（3 日）宣布縮減購債的決定並於 11 月開始進行，而升息時間將大大早於先前預估，最快可能在明年 7 月升息。

絕大多數受訪者預計，Fed 將在周三宣布逐步減少每個月資產購買的決定，並從 11 月開始縮減購債，預計 Fed 將會把每月購買的 1,200 億美元的美國公債與抵押貸款證券（MBS）減少 150 億美元，並且在明年 5 月結束購買。

此外，受訪者還將首次升息的預期從先前 CNBC 調查的 2022 年 12 月，提前至同年 9 月，不過仍有部分的受訪者認為，Fed 甚至會在 7 月升息，意味著在結束購債不久後便接軌升息。

受訪者也對 Fed 以溫吞的速度進行縮減購債與升息感到不滿，認為通膨問題已足夠令人擔憂，Fed 應該立即停止所有資產購買。

Bleakley Advisory Group 資訊長 Peter Boockvar 表示，Fed 目前應對通膨的想法是，在縮減購債的同時仍繼續增加其資產負債表，到明年 7 月 Fed 的資產負債表將從 8.5 兆美元增加至 9 兆美元，並且仍然將利率維持在零的水準，不過通膨與債券市場的反應將影響 Fed 的做法。

Brean Capital 首席經濟顧問 John Ryding 表示，在某些時候，Fed 可能不得不加快升息腳步，否則可能失去其信用。

聯邦基金期貨市場預測，6 月升息的可能性為 58%、12 月再度升息的機率為 73%。

逾 6 成人認為通膨只是暫時的

受訪者在呼籲 Fed 加快收緊貨幣政策之際，認為通膨的擔憂已上升至經濟面臨的第一大風險，更勝對新冠疫情的擔憂。

2021 年消費者物價指數（CPI）預測已連續 7 個月上升，年增 4.8%，高於 9 月預估的 4.4%，而預計 2022 年 CPI 將上升至 3.5%，高於先前 9 月調查的 3%，此一跡象表明，通膨正進一步偏離 Fed 的 2% 目標。

儘管有 64% 的受訪者仍認為通膨只是暫時的，但許多人仍持續敲響通膨警鐘。事實上，有 40% 的人希望 Fed 立刻透過升息解決通膨問題，而有 26% 的人認為通膨已見頂，預計物價上漲速度只會持續到明年 1 月。

Robert Fry Economics 經濟學家 Robert Fry 認為，最近的通膨升溫最終只是暫時的，但是會非常持久。

4 成人認為國會支出法案恐加劇通膨

有 40% 的人表示，如果國會新的支出法案無法被高稅收抵銷，就會引發通膨，不過有 36% 的人認為，即使稅收抵銷支出，依然會引發通膨，剩下有 24% 的人認為，這並非通膨，不過沒有任何受訪者同意政府觀點，認為支出法案會導致通貨緊縮。

對國會支出法案，有近三分之二的受訪者認為，Fed 應該透過加速所減購債的步伐來抵銷新支出，此外有 40% 的人希望透過提早升息應對，有 56% 的人反對這些措施。

未來半年股市下跌 10%、標普 500 到年底下滑 0.5 個百分點

股市方面，CNBC 提出讓受訪者評估未來 6 個月內股市上下波動 10% 的可能性，結果顯示有下跌 10% 的機率為 48%，上漲 10% 的機率為 39%。

有 72% 的受訪者認為，對於成長與獲利預估來看，股票都被高估了，人數比例較前次調查的 56% 比例高，但不及今年夏天的接近 90% 的高比例。

受訪者認為，從現在到年底，標普 500 指數實際上會下跌 0.5 個百分點，而明年只會上漲 3%。預計到 2022 年，美國 10 年期公債殖利率將上升至 2.2%。