〈美股早盤〉Fed會議今起登場 美股漲跌不一

美國聯準會 (Fed) 今起召開為期 2 天的利率會議，美股周二 (2 日) 開盤漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數於平盤震盪，那斯達克綜合指數漲 0.1%，標普 500 指數漲 0.15%，費城半導體指數漲 0.7%。

在加拿大、澳洲央行紛紛暗示提前升息後，市場焦點轉向今日召開的 Fed 利率會議，預計 Fed 將於周三 (3 日) 宣布啟動縮減購債，並維持利率不變。

儘管通膨加劇市場擔憂情緒，在強勁企業財報季支持下，三大指數昨日全數收於歷史新高，道瓊盤中更短暫衝上 36,000 點關卡。

財報消息面，輝瑞 (PFE-US) 周二公布最新財報表現優異且上調全年疫苗銷售預期，開盤漲 3.7％；Under Armour(UAA-US)Q3 調整後 EPS 較市場預期翻倍，並上調全年財測，開盤大漲 15％。

截稿前，10 年期美國公債殖利率跌至 1.559％，美元指數持穩。

其他個股消息面，杜邦 (DD-US) 開盤漲 4.55％，該公司將斥資 52 億美元收購工程材料供應商 Rogers(ROG-US)，並考慮分拆或出售旗下交通與材料業務。

因馬斯克強調還沒和赫茲簽署任何合約，以及召修近上萬輛電動車消息，拖累特斯拉 (TSLA-US) 開盤跌逾 4％。自上周攻上召元市值俱樂部後，特斯拉已漲近 18%。

截至台北時間周二 (2 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 10.31 點或 0.03%，暫報 35924.15 點

那斯達克綜合指數上漲 15.96 點或 0.10%，暫報 15611.87 點

標普 500 指數上漲 7.05 點或 0.15%，暫報 4620.72 點

費半上漲 23.73 點或 0.69%，暫報 3530.34 點

台積電 ADR 上漲 0.14% 至每股 114.28 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.559%

紐約輕原油下跌 0.75％ 至每桶 83.42 美元

布蘭特原油下跌 0.66% 至每桶 84.15 美元

黃金下跌 0.16% 至每盎司 1793.00 美元

美元指數上漲至 93.895

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 3.76％，至 45.28 美元。

輝瑞周二公布 Q3 財報表現優異，且光新冠疫苗銷售額就達 130 億美元，優於分析師普遍預期，該公司也將新冠疫苗全年銷售額預期上調 7.5%，至 360 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 4.07％，至 1,159.34 美元。

特斯拉執行長馬斯克周一回覆推文時強調，目前尚未和租車業者赫茲 (Hertz) 簽訂採購合約，並稱與赫茲的交易對公司沒有任何經濟影響。另一方面，特斯拉稍早也以緊急煞車系統錯誤為由，召回近 1.2 萬輛電動車。

Under Armour(UAA-US) 早盤上漲 15.42％，至 25.37 美元。

Under Armour 公布 Q3 銷售額為 15.5 億美元，調整後 EPS 為 31 美分，均優於市場預期，EPS 甚至較預期高出 2 倍多。隨著運動鞋與排汗服飾需求增加，Under Armour 看好全年銷售額較去年同期成長 25%，優於先前預期。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Thornburg Investment Management 投資組合經理 Lon Erickson 預期金融市場將維持高度震盪，因為除了 Fed 之外，為了對抗不斷高升的通膨，全球各地央行都在收緊流動性。

富國銀行 (Wells Fargo) 高級全球市場策略師 Sameer Samana 指出，企業獲利仍以相當健康的速度成長，很多人都在關注成長率觸頂這件事，但這非一個好的角度。

Samana 認為，低利率、刺激政策以及強勁成長，都是為明年股市強勁表現奠定基礎的幾項因素。