葛林斯潘：美國將持續出現遠高於Fed 2%目標的通膨

據報導，前美國聯準會 (Fed) 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 表示，他認為通膨上升的威脅依然存在，美國將會出現遠高於美國聯準會 (Fed) 設定目標 2% 的持續性通膨。

葛林斯潘表示，雖然推高物價的部分因素可能只是暫時性的，但是政府債務上升和其他潛在壓力，可能會使通膨在長期內維持在高位。

「不幸的是，通膨趨勢仍然指向遠高於過去 20 年約 2% 的平均水準。」葛林斯潘說道。

由於供應鏈瓶頸和消費需求強勁，美國 9 月份消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，高於預期和 8 月的 0.3%；相較於去年同期，CPI 年增 5.4%，高於預期和 8 月的 5.3%，年增幅為 2008 年以來最大。

葛林斯潘表示，如果財政刺激政策進一步推升需求，Fed 可能就需要抑制對經濟的支持。

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 也曾表示，Fed 過於關注社會問題，忽視了自 1970 年代以來的最大的通膨風險。薩默斯也列舉了許多他非常擔憂的原因，包括超寬鬆的貨幣政策、飆升的房價、龐大的聯邦預算赤字和家庭儲蓄過剩。

薩默斯也表示，由於目前通膨遠高於 Fed 所設定的 2% 目標，而且當局在一年半內沒有談論加息，同時也沒有採取措施來抑制通膨，問題可能因此失控並且將難以解決。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週坦言，受到供應鏈瓶頸等因素影響，通膨持續時間可能比 Fed 預期的還要長。預計高通膨水準可能要到明年夏天才能緩解，但在實現充分就業前，還是會維持目前的低利率政策。