炒股爭議越演越烈 鮑爾宣布新規定限制Fed官員交易

美國聯準會（Fed）官員投資行為引發的爭議越來越大，Fed 周四（21 日）宣布多項新交易規範，包括禁止官員持有個股與債券，新規定預定幾個月內實施，Fed 觀察家認為，主席鮑爾任期將屆，此次爆出的炒股醜聞恐影響連任，明快處置則有助止血。

根據 Fed 的新規定，官員在購買或出售任何證券前，必須提前 45 天發出通知，且須持有證券至少一年，此外在金融市場壓力增大期間不能買賣基金。

新規定將限制聯邦公開市場委員會（FOMC）高層，以及一些 Fed 高階官員，未來的投資將僅限於共同基金等多樣化資產，官員不但無法持有特定公司股票，也不能投資個別債券、持有機構證券或衍生性金融商品合約。

鮑爾透過聲明表示：「這些嚴格的新規定提高門檻，以確保我們為公眾服務的所有高級官員，都能更專注在 Fed 的使命上。」

鮑爾任期即將在明年 2 月結束，拜登近期將做出是否重新任命鮑爾擔任 Fed 主席的決定，不過在爆出炒股醜聞、以及民主黨人對鮑爾表現嚴加批評後，市場押注鮑爾連任機率近期下降。

一些 Fed 觀察家認為，鮑爾迅速採取行動制定交易新規以解決爭議，將有助提升其連任的機會。Cornerstone Macro LLC 合夥人 Roberto Perli 表示，鮑爾此舉不僅展現領導能力，同時也發揮迅速且正確處理危機的能力，因此沒意外的話，這應該會強化他的連任資格，Fed 需要的是一個獨立而非政治化的總裁。

總統拜登對 Fed 的新規定表示尊重，認為身為官員行事準則就必須依最高標準。白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）未對禁令置評，表示尊重 Fed 的獨立性。

儘管新規則有限制性，但仍允許買賣股票。根據新聞稿，新規定將在未來幾個月正式實施，官員們目前持股都將要求出售，但詳細時間仍未公布。

炒股爭議

新規定出爐前，有報導指出多名 Fed 官員在疫情間炒股，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）與波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）都在被爆出 2020 年炒股後辭職。

隨後又爆出副主席克拉里達（Richard Clarida）趕在去年 2 月 Fed 暗示降息之前，把 100 萬到 500 萬美元資金從債券基金，轉進股票基金，甚至連鮑爾也被爆出在去年美股暴跌前賣股票。

美國加圖研究所貨幣與金融替代中心榮譽董事 George Selgin 表示，Fed 制定新規定可謂是明智之舉，因為區分真正的內線交易與看起來疑似利用內幕消息的普通交易，是有難度的。

在此新規出爐前，紐約時報（New York Times）曾報導，Fed 道德辦公室在 2020 年 3 月向官員們致函警告，在疫情惡化、央行推出一系列緊急措施之際不要進行交易。