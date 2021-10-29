20年期和30年期美債殖利率曲線首見倒掛

週四 (28 日) 美股因財報季邁向歷史高位之際，債市警鈴不斷，美債殖利率持續震盪，部分殖利率曲現驚現倒掛，自 2020 年 5 月美國政府恢復發行 20 年期美債以來，20 年期和 30 年期公債殖利率曲線首度出現倒掛。

週四午盤截稿前，20 年期美債殖利率上漲 4.1 個基點，暫報 1.9671%。30 年期美債殖利率上漲 1.7 個基點，暫報 1.959%。

短期美公債的殖利率超過長期公債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。殖利率曲線一直是經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來一至兩年左右出現，最佳的指標是 10 年期和 3 月期殖利率之間的利差。

20 年期和 30 年期美債殖利率曲線出現倒掛引發市場密切關注，這意味投資人預計聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策將導致經濟成長放緩。

BMO Capital 固定收益策略師 Dan Belton 表示，20 年期和 30 年期美債殖利率曲線出現倒掛，但其他債券殖利率曲線沒有出現倒掛，此趨勢有很強的技術性成分，另一方面，它確實反映市場定價的更趨平的殖利率曲線。

市場分析師指出，20 年期美債向來需求不如 30 年期強勁，這是 20 年期和 30 年期美債殖利率曲線最先出現倒掛的原因。

全球債市殖利率曲線趨平，因為全球央行對通膨加速上行發出更多警示。

加拿大央行週三 (27 日) 宣布將結束量化寬鬆 (QE)，暗示升息可能提前，巴西因擔憂通膨惡化，更直接升息 6 碼，歐洲央行總裁拉加德週四釋放鷹派訊號，認為通膨不再是暫時的。

TD Securities 利率策略的全球主管 Priya Misra 稱，所有人都在關注聯準會的下一步舉措。