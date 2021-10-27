港口閒置貨櫃堆積如山 美西兩大港要開罰！

航運危機的加劇與消費需求暴增之下，美國加州兩大港口洛杉磯港 (Los Angeles) 與長堤港 (Long Beach) 發生嚴重塞港，貨櫃堆積如山，為解決亂象，這兩大港近日宣布，貨物逾期置放港口將開罰。

週二 (26 日) 多家外媒報導，由於缺碼頭工人、缺卡車司機迅速運送貨櫃，導致貨櫃逾期置放港口、碼頭沒有足夠空間來容納來自船上的還是陸地的新的貨櫃，塞港問題持續惡化，美西兩大港口祭出新政策，將對貨櫃逾時處理的海運承運人開罰。

美西兩大港口祭出新政策，將對貨櫃逾時處理的海運承運人開罰 (圖片：AFP)

兩大港口發布最新政策，兩大港口將向海運承運人收取每個貨櫃逾時處理的附加費用 100 美元，11 月 1 日起生效。

新政策指出，將對透過卡車運輸，並在港口停留超過 9 天的貨櫃收取附加費用，而透過鐵路運輸的貨櫃，若停放港口超過 3 天也將收取附加費，

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示：「我們必須加快貨物通過港口的流動，以減少停泊船隻的數量，若能清掉閒置碼頭的貨物，將能有更多空間來接受新櫃、處理出口並改善物流作業。」

長堤港執行董事 Mario Cordero 稱，目前碼頭空間不足，該港須立即採取行動，促使貨櫃從海運碼頭迅速運走，為船上的貨櫃騰出置放空間。

兩大港皆聲稱，在新冠疫情之前，貨櫃通常在碼頭停留時間不到 4 天，而由火車運輸的貨櫃置留不到 2 天，疫情爆發之後，貨櫃從港口運輸的時間顯著增加。

兩大港頒布新政策是針對塞港問題兩大港採取的最新舉措，此前，美國總統拜登上週宣布洛杉磯港將加入長堤港，提供全天候營運，就連聯合太平洋鐵路公司也加入 24 小時運轉行列，但美國塞港問題持續未能改善，拜登亦考慮部署國民警衛隊提供運輸協助。