華爾街開始思考特斯拉市值上看3兆美元

全球電動車龍頭特斯拉過去一年內股價已上漲 164.04%，把華爾街知名大空頭 Jim Chanos 等空頭逼到舉白旗投降，週一特斯拉正叩關進入兆元俱樂部後，華爾街多頭指出，投資人可能要開始思考市值上看 3 兆美元的特斯拉。

特斯拉市值能否變得更大，好比 3 兆美元？週四 (28 日) 財經評論員 Javier E. David 表示：「隨著賣空者的畏縮，特斯拉市值 3 兆美元可能比我們想像的更接近。」

此外，財經分析師 James Pethokoukis 表示：「每個人都知道美國不再生產任何東西了，但是特斯拉做到了，投資人的想法是特斯拉顯然非常有價值，無論是現在還是將來。事實上，投資人認為特斯拉生產的產品潛力巨大，沒有一家公司能在銷量如此之少的情況下變得如此有價值。」

Pethokoukis 稱：「資訊科技革命讓掌握位元 (bits) 的人發大財，但現在轉向透過掌握自動化來致富，這得益於科技 (IT) 的進步，包括人工智慧 (AI)，特斯拉就是一個例子，而未來還會看到更多類似的例子。」

特斯拉正從一家獨大局勢，來到了電動汽車戰國時代。通用汽車、保時捷、BMW、奧迪等傳統燃油車廠搶進電動車市場，Google、Apple、微軟等科技巨頭競相投入電動車的版圖。

特斯拉正從一家獨大局勢，來到了電動汽車戰國時代 (圖片：AFP)

通用汽車 (GM-US) 執行長兼董事長 Mary Barra 週三做出了大膽的預測，通用汽車在未來四年內 (到 2025 年) 將成為電動汽車銷量第一，在美國的電動汽車銷量「絕對」可以趕上特斯拉。

儘管多家車廠都以特斯拉當頭號目標，但摩根士丹利認為，特斯拉處於行業領先地位的優勢將持續。

摩根士丹利分析師寫道：「目前的特斯拉是新冠疫情爆發之前的產品，價值低於 1000 億美元，在接下來的 12 到 18 個月內，投資人可能會看到的特斯拉將展示 (企業市值) 兆美元的實力，包括製造的逐步變化、降低成本、擴大產能車型陣容和服務產品。」

該分析師認為：「一段時間以來一直是世界上最有價值的汽車製造商，鑑於氣候友好型技術有利環境，無論是現有技術還是新興技術，都為綠色技術投資者提供了廣泛的機會。」

特斯拉近期因最新財報告捷、拿下汽車租賃商 Hertz 大訂單、旗下電動汽車漲價等多個利多因素，其股價扶搖直上，特斯拉週一市值飛越兆美元後，其漲勢仍凌厲，屢刷新高。週四截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.96%，暫報每股 1,068.64 美元。