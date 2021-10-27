市場愛買特斯拉股票 研調：電動車市場戰國時代才正要展開

CNBC 報導，投資人迄今似乎不愛買電動車，更愛買特斯拉股票，不過研調認為，隨著傳統車廠紛紛砸下大筆資金加速轉型、新創強勢登場，電車市場戰國時代才正要展開。

IHS Markit 數據顯示，去年美國電動車銷售中特斯拉佔比高達 79% ，稱霸市場。然而，市場預計，直到 2025 年將額外出現上百款電動車供消費者選擇，未來幾年諸多競爭者將試圖侵蝕目前特斯拉的地位。

IHS Markit 副總 Michael Fiske 表示，由於特斯拉產品線完整，該公司目前主宰地位毫不意外，不過，在高成長市場裡，龍頭企業的確會面臨許多挑戰，在競爭者四起之際，勢必會流失市佔率。

IHS Markit 表示，隨著福特 (F-US) 野馬電動車和福斯 ID.4 等新車推出，特斯拉今年全球電動車市佔率可能下滑至 56%。到 2025 年，特斯拉美國市佔率將下滑至 20%。

研調機構 LMC 預估，屆時通用 (GM-US) 將超過特斯拉，成為美國最大電動車業者。

機構發現，今年美國電動車、混合油電銷量較去年下滑 4%；LMC 表示，電動車僅佔全美汽車市場 2.6%，但預計 到 2030 年，美國新車銷售的電動車佔比將上升至 34.2%，其中 30% 為純電動車，油電車占 4.1%。

電動車占全美總汽車預估銷售 (圖: CNBC)

IHS 的預估則較為樂觀，預估屆時美國電動車佔比將為 40%，不過 AutoForecast Solutions 一些悲觀的分析僅估 23%，其中電動車佔比為 18.6%。這代表美國總統拜登喊出的 2030 年 50% 目標可能過於樂觀。

J.D. Power 汽車研究經理 Tony Salerno 表示，消費者教育程度、充電基站建設，以及美國電網都是目前面臨的挑戰，實現電動車佔總銷量 50% 難度很高。

AutoForecast Solutions 全球預測副總 Sam Fiorani 認為：「未開發市場要達此目標實在不可能，這塊市場仍充滿不確定性，若今天不考慮特斯拉的產量，全球電動車佔比僅不到 1%。」