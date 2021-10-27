印度積極布局電池供應鏈 擬找來特斯拉、三星等國際大廠

路透周二 (26 日) 引述兩位印度政府人士報導，該國擬找來特斯拉 (TSLA-US)、三星或 LG 能源赴印投資電池製造，計劃為無碳運輸建立國內供應鏈。

印度政府官員表示，該國將於 11 月開始前往美、德、法、日與南韓遊說以說服各地電池製造商前往印度設廠，特斯拉、LG 能源、三星、Northvolt、Panasonic、東芝都在遊說名單之中。

鑒於電動車逐漸成為主流，印度 9 月計劃推出 46 億美元補助措施，以增加當地電池供應鏈的布局，如今此候選名單是該國電池業計畫的新進度。

印度計劃在 5 年內建立總計 50 GW 的電池產能，預計將吸引約 60 億美元的直接投資。進駐印度的企業至少需有 5 GW 的產能並滿足當地條件，如此企業最低投資額約 8.5 億美元。

海外企業意願仍低

官員表示，目前印度信實集團、阿達尼集團與塔塔集團也開始對電池產業表示熱情，反而海外企業意願較低，主因在於這些企業沒有當地合作夥伴，且需要大量投資，而印度在合約執行方面表現仍然很差。

此外，相對於印度，美國與歐洲更具投資吸引力，主因是這兩個市場規模較大且電池需求較強。消息人士認為，若能吸引海外企業進駐，將能展現印度認真發展電池的決心，且將帶來優質技術、品質與安全標準。

電動車目前僅佔印度總汽車銷量的一小部分，因電池成本高昂導致普及困難。該國電池約佔電動車成本 35% 至 40%。隨著印度政府向汽車製造商和電動車消費者提供獎勵措施，當地電動車市場成長正在加速。

印度目標 2030 年該國電動車銷量將佔總市場的 30%，電動機車則期望能達到 40%，如此將推動該國電池需求增加。