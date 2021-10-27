〈財報〉YouTube和Google雲端表現遜色 Alphabet盤後跌近1%

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周二（26 日）盤後公布 2021 會計年度第三季財報，營收年增逾 4 成、獲利優於市場預期，不過兩大收入來源 YouTube 廣告與 Google 雲端的營收成長都不如預期，盤後股價下跌 0.92%。

針對蘋果 (AAPL-US) 隱私新規，Alphabet 財務長 Ruth Porat 表示，對公司 YouTube 廣告銷售造成「溫和影響」。相較之下，Snap(SNAP-US) 與臉書 (FB-US) 日前公布的財報，都顯示第三季營收明顯受到影響，推特周二則說影響小於原先所料。

Google 公司的命運仍高度依賴宏觀經濟因素，包括困擾所有產業的供應鏈低迷等問題，恐怕在即將到來的假日購物潮影響零售商與廣告公司。

不過 Forrester 分析師 Colin Colburn 表示，Google 整體上受到的影響小於同業，因為其搜索引擎收集的用戶興趣數據對廣告商來說很有價值，而且在業內是無可比擬的。

Porat 警告，Google Play 應用程式商店的銷售受到監管機構與軟體開發商的壓力影響，在今年夏天減少抽佣，因此拉抬營收的力道將會保持較低水準。

針對 Google 新推出的 Pixel 6 手機， Porat 表示，有鑑於 Pixel 6 的熱烈討論度與需求，預計會出現一些供應上的限制。與其他手機製造商一樣，Google 的硬體部門也遇到供應難題，「我們一直在對供應鏈挑戰進行風險管理，保持與供應商和物流夥伴密切合作，在必要時能應對變化。」

F 2021 Q3（9 月 30 日止）財報關鍵數字

每股獲利（EPS）：27.99 美元 vs. 23.48 美元（Refinitiv 調查共識）

營收：651.2 億美元，年增 41% vs. 633.4 億美元（Refinitiv 調查共識）

淨利：189.36 億美元

各部門營收表現

總廣告收入：531 億美元，年增 43%，高於去年同期 371 億美元

YouTube 廣告：72 億美元 vs. 74 億美元（Refinitiv 調查共識）

Google 雲端：49.9 億美元，年增 45% vs. 50.7 億美元（Refinitiv 調查共識）

總流量獲取成本（TAC）：115 億美元 vs. 111.6 億美元（Refinitiv 調查共識）

Google 搜尋與其他：379 億美元 vs. 367 億美元（Refinitiv 調查共識）

其他賭注：1.82 億美元

Alphabet 第三季廣告收入與營收獲得佳績，Google 商務長 Philipp Schindler 表示，消費者向數位化靠攏是千真萬確的事實，即使看到大眾在疫情過後重返實體商店，仍然不會影響數位化的趨勢。零售是總廣告收入年增逾 4 成的推手，媒體與金融的支出也相當可觀。

Alphabet 財報顯示，上季投資收益為 1.88 億美元，較去年同期的 2,600 萬美元大幅成長。該公司的投資部門押寶不同階段的新創企業，主要受益於雲端軟體開發商 Freshworks 與餐飲服務支付公司 Toast 的 IPO。

Alphabet 上季回購 126 億美元股票，員工人數增加至 150,028 人，比去年同期增加 1.8 萬人。Porat 承諾，將繼續投資伺服器、房地產、Google Services 人員編制與雲端部門。

Alphabet(GOOGL-US) 財報公布後，盤後股價下跌 0.92% 至每股 2,760.46 美元。稍早周二收盤上漲 1.35%。