租車產業迎來電氣化轉捩點 特斯拉有望奪更多電動車大單

美國汽車租賃公司 Hertz (HTZ-US) 周一 (25 日) 傳出已向特斯拉 (TSLA-US) 下訂 10 萬輛電動車訂單，並可能在明年底便開始開放消費者租賃電動車，這進一步催促其他租賃業者必須加快電動車策略的腳步，也意味著特斯拉有機會囊括更多租賃市場訂單。

Northcoast Research 汽車業分析師 John Healy 表示，Hertz 成為主要租賃業中第一個展開大規模電動車策略電動不感到訝異。目前美國租車業 95% 由 Enterprise(EPD-US)、Hertz，以及艾維斯 (Avis)(CAR-US) 控制，但只有 Hertz 針對高階用戶提供電動車租賃的服務。

Enterprise 在 Hertz 採購電動車後表示：「我們的重點不是一昧增加電動車數量，而是與產業等夥伴合作，提高電動車的長期可行性。這包括電網、充電基礎設施的普及程度。」

如果說需求未能證明佈署電動車車隊、投入大量成本策略是合理策略，如今，Hertz 採購 10 萬輛電動車的消息很可能透露目前租車業布局電動車的時機已經到來。

回顧歷史，各大租賃業者往往互相追隨，無論是行銷模式、客戶服務費用等，隨著 Hertz 的電動車鉅額投資，艾維斯將面臨在電動車領域採取行動的壓力。Healy 表示，過去 50 年來追隨策略的企業生態一直沒有改變，艾維斯和 Enterprise 勢必要有所回應。

Wedbush 分析師 Dan Ives 引用汽車業諺語表示，大量訂單從來不會只有一個，「如果 Hertz 的其他競爭對手沒有給特斯拉打通電話，我會感到震驚。」

Ives 表示，Hertz 花費超過 40 億美元大量採購，代表產業出現轉捩點，不僅是預期採購電動車能帶來獲利，還意味著特斯拉有足夠的供給產能。

租車業每年替換 150 萬至 200 萬輛汽車，這是新車銷售市場中的一大部分。過去 200 萬輛的這些需求與特斯拉無關，如今已開啟新的市場。Cox Automotive 首席經濟學家 Jonathan Smoke 表示，此消息意味著特斯拉有足夠能力大規模量產電動車。

這對於電動車市場無疑是一大利多，除了特斯拉外，積極轉型的汽車製造商如通用 (GM-US)、福特 (F-US) 都有望能從中分杯羹。

Hertz 的訂單主要為 Model 3，這批電動車將在未來 14 個月內交車，代表最快明年 11 月初就能在全美和歐洲部分地區的 Hertz 門市租到特斯拉 Model 3，消費者可透過特斯拉在各地建置的充電站網路進行充電，Hertz 也計劃自行打造充電基礎設施。