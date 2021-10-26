特斯拉中國銷售額第三季大增 已達近半數美國銷量

根據最新的一份文件顯示，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在中國的銷售表現，幾乎達到了美國市場銷售表現的一半，顯示出該公司在中國市場中已經取得了部份成果。

文件中顯示，特斯拉第三季在中國的銷售額為 31.1 億美元，約為同期美國銷售額 64.1 億美元的 48.5%，高於去年同期的 41.4%。在 2018 年時，該比率甚至不到 10%。

特斯拉第三季整體銷售額中，中國的佔比上升至 22.6%，高於去年同期的 20%。

在 2020 年 1 月新冠肺炎疫情爆發前，特斯拉在上海開設了一座超級工廠，並向中國當地客戶交付了第一款中國製造的特斯拉電動車，該公司今年開始在當地交付第二款中國製造電動車。

儘管特斯拉飽受中國官方媒體和社交媒體用戶的批評，特斯拉的電動車在中國市場仍然受到歡迎。根據中國乘用車協會的數據顯示，Model 3 和 Model Y 均位列中國新能源乘用車市場中銷售前三名。

中國是目前全球最大的汽車市場，也是全球汽車品牌的主要目標市場之一。根據高盛的數據顯示，德國汽車巨頭福斯汽車在中國的銷量約佔其總銷量的 41%。

在週一盤前，有消息傳出美國租車巨擘赫茲 (Hertz) 向特斯拉訂購了 10 萬台 Model 3 電動汽車，這筆交易將為特斯拉進帳 42 億美元，為特斯拉有史以來最大筆訂單。

電動車龍頭特斯拉週一股價狂飆首破 1000 美元，締造歷史新猷，正式入榜兆美元俱樂部，成為美國第一家市值達到 1 兆美元的汽車製造商。