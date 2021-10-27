英特爾CEO及董事買進自家股票250萬美元

據《Barron's》報導，包括英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 在內的公司內部人士，在週一 (25 日) 共買進了 250 萬美元的自家股票。其中有部分人士是首次在公開市場中買進英特爾，另有部分人士是多年後首次買進。

英特爾的股價表示一直落後於大盤，今年迄今下跌了 3%。相較之下，標準普爾 500 指數在今年迄今已上漲 22%。該公司股價 26 日收跌 2.29%，報 48.28 美元。

報導指出，Gelsinger 以 50 萬美元買進 1 萬股英特爾股票，每股平均價格為 49.94 美元。這是 Gelsinger 自 2 月份接任英特爾 CEO 以來首次在公開市場購買英特爾股票。根據他在先前向 SEC 提交的一份報告，Gelsinger 目前擁有 219,750 股英特爾股票。

不過，最大手筆的買進來自於英特爾董事 James J. Goetz，他以 100 萬美元購買了 2 萬股英特爾股票，每股平均價格為 49.76 美元。這是他自 2019 年 11 月買進 500 萬美元股票以來，首次再度於公開市場買進英特爾股票。Goetz 是風險投資公司紅杉資本的合夥人，自 2019 年起擔任英特爾董事，Goetz 目前持有 198,521 股英特爾股票。

長期董事 Frank Yeary 則是以 50 萬美元買進了 1 萬股英特爾股票，每股平均價格為 49.66 美元，是自 2010 年 10 月以來首次在公開市場購買英特爾股票。另一名董事 Risa Lavizzo-Mourey 則以 25 萬美元買進 5000 股，是首次在公開市場購買英特爾股票。

Gelsinger 等人敲進自家股票，被猜測是為穩定市場信心。英特爾執行長 Gelsinger 在財報會議中表示，終端市場需求仍然強勁，半導體持續增長週期才剛開始，預計 2030 年市場規模將達到 1 兆美元。

不過， BMO Capital Markets 分析師 Ambrish Srivastava 對英特爾前景感到擔憂，認為英特爾對未來展望過於樂觀。他認為，英特爾的獲利「在看到更清晰的復甦路徑之前，可能會有一段時間處於低迷狀態」，並且擔心英特爾自由現金流部位的影響。