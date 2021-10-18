歐美財報報喜 全球股市反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國 9 月份零售銷售數據意外成長，刺激美股反彈，根據 9 月份聯準會議紀要證實量化寬鬆減碼將從 11 月、12 月中旬開始，美股上漲 1.8%；

2. 歐洲央行重申通膨暫時論，同時市場開始期盼新財報季表現，週五大行投行財報優於預期，根據 Refinitiv IBES 估計，泛歐成分股第三季獲利將成長近 50%，歐股上漲 2.7%。

新興市場

1. 中國恒大地產又未能付息，中國房地產債券市場震盪，中國央行從先前強硬立場轉向維護房地產市場健康發展的相關言論，引起可能放鬆房地產調控的臆測，9 月份出口數據創新高，中國股市上漲 1.8%；

2. 原物料需求暢旺，巴西鐵礦石出口量大增，且出口數據亮眼，股市強勁上漲 3.3%。

債券市場

1. 大宗商品漲價推漲美國 CPI，令美國 10 月消費者信心指數下降至近 9 年來低點，美國 10 年期公債殖利率小幅從近期高點回落，收在 1.58%，全球政府公債價格維持平盤；

2. 全球高收益債和新興市場債則得以喘口氣，利差收斂，指數價格皆上漲 0.5%。

原物料、匯率

1. 全球對能源短缺的擔憂持續延燒，石油庫存再度下降，油價升破近三年高點 85 美元 / 桶，油價單週上漲 2.3%（以布蘭特原油為例）；其他金屬與原物料價格也大漲，CRB 美國線或原物料工業指數來到近 10 年來高點，各國領導人開始展開應對討論。

資料來源: Bloomberg，2021/10/18（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/10/15）

資料來源: Bloomberg，2021/10/18（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/10/15）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國經濟要過熱，難度很高

美國產出缺口要來到 4% 以上，產能利用率必須升高至 90%、閒置勞工佔工作年齡人口比重必須降至 3% 以下，如今兩者分別為 76.2% 與 5.1%，美國離經濟過熱、通膨失控還有很遙遠的距離，市場過分高估通膨威脅與聯準會升息風險。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/10/14。

2. 價格漲勢無法傳導，中國廠商壓力大

中國 9 月消費者與生產者物價年增率分別為 0.7% 與 10.7%，兩者間差距高達 10%，顯示中國消費者需求不如預期般強勁，廠商無法將增加的成本轉嫁至消費者身上，對企業獲利與股市不是好消息。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採上證指數，2021/10/14。

3. 不確定性加大波動，疫苗優勢決定未來

IMF 發表全球經濟展望，疫苗證實有效令較快取得疫苗的國家取得經濟復甦的優勢，相反的下修疫苗取得較緩慢的國家明年 GDP 成長率，而原物料國家則相對受惠於供應鏈短缺，下修幅度較小。

資料來源：IMF，「鉅亨買基金」整理，2021/10/17。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/10/14。

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