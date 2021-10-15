【富蘭克林華美】隨美股反彈，往中下游電子布局

摘要: 受美股反彈大漲帶動，台股周五開高走高，由大型電子股與股價跌深類股領軍反彈，受到晶圓龍頭個股財報表現亮麗帶動，科技類股回神，預計上游電子漲多，資金將輪動至中下游電子股，建議逢低布局。

受美股與 ADR 大漲帶動影響，台股周五 (10/15) 由電子權值股領軍，持續向上墊高，終場收紅 + 393.91 點或 + 2.40%，收 16,781.19 點，成交量 2,839.79 億元，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，受美股反彈大漲帶動，台股周五開高走高，由大型電子股與股價跌深的電子類股領軍反彈，受到晶圓龍頭個股財報表現亮麗帶動，科技類股回神，預計上游電子漲多，資金將輪動至中下游電子股，建議逢低布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前台股大盤走勢仍看多向上整理，目前開始第三季財報公布，包括半導體、IC 設計、車用半導體等仍持續看好，而電子下游廠商受先前塞港影響的問題拖類股價表現，近期因美國總統拜登下令解決塞港與貨物運輸問題，加上感恩節與聖誕節消費旺季將來臨，建議觀察電子中下游類股相關營收可望持續回升。

除了看好科技業，郭修伸認為，儘管大盤整理格局不變，但目前看來電子股反彈領先，搭配金融權值股，以及跌深落後補漲的傳產類股，台股良性輪動向上墊高，金融、電子與傳產類等輪番上漲，特別是新能源車、電動車等概念股，相關發展趨勢亦可望持續看好。

郭修伸分析，儘管目前市場仍對中國限電與電價上漲存疑，加上美國通貨膨脹壓力存在，擔心上游電子產品漲價後，成本轉嫁趨勢可能往下游遞延，但由於疫情後，消費動能上升，加上大型企業財報表現搶眼，台股走勢仍具反彈表現空間，惟須留意短線財報公布期，雜音可能較多。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，今年第四季電子股表現可能不如前兩季亮眼，但利多在美國若能真正舒緩國內運輸與貨物塞港問題，加速貨物運輸至零售銷售賣場，則有利聖誕節銷售，故建議均衡、分散布局，並看好如: 半導體、IC 設計、伺服器、電動汽車與車用零組件等產業，若無法擇優選股，可利用台股基金做定期定額投資，中長期佈局台灣科技股。

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