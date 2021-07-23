退休規劃勿輕忽物價及長壽 鉅亨好日子退休試算機掌握理財要訣

國人最新平均壽命為 80.9 歲，不僅創歷年新高，也高於全球平均。雖然法定強制退休年齡為 65 歲，不過有越來越多人選擇提前退休，因此，退休生活至少超過 20 年以上。該如何規劃退休準備來因應？「鉅亨買基金」表示，國人在規劃理財計畫時，往往會忽略物價與長壽這兩項因子，以致於造成退休準備不足，建議投資人可善用「鉅亨好日子」的退休試算機，不僅能試算出達成理財目標所需的報酬率，還有合適的退休投資組合可搭配選擇，理財規劃會更有效率。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，台灣除了 1980 年代物價年增率出現失控之外，大部份都維持平穩水準，尤其是進入 2000 年後，平均物價年增率更降低至 0.9%，以致很多人忽略物價的影響力。今年因疫情、停工造成供不應求，導致物價指數快速飆升，大家在消費時應可感受到物價變貴的壓力。假設物價年增率升高至 2%，40 年後物價將成長至 2.2 倍，40 年後的 6.6 萬元，購買力只等於今天的 3 萬元。因此，退休理財規劃絕對不能忽視物價波動帶來的影響。

除了物價上漲會侵蝕貨幣購買力外，長壽是另一個退休準備容易不夠的原因。張榮仁表示，內政部公布的國人平均壽命為 80.9 歲，男性 77.7 歲、女性 84.2 歲。隨著公衛條件提升、國民所得增長與醫療技術進步，台灣平均壽命年年都在增長，因此，建議國人要以大於這個平均值來估算預期壽命，在做退休準備預估時，至少將自己的預期壽命設定在 90 歲以上。

「鉅亨買基金」所推出的退休試算機，只需填入退休想要花多少錢、預計多久後退休與退休後預期餘命，加上能投入退休計畫的金額，就可快速算出所需的報酬率。鉅亨這款退休試算機，已考量物價變動及預期壽命之因子，試算出的報酬率更貼近退休理財規劃所需。除了報酬率之外，「鉅亨買基金」也提供預期報酬率介於 1.5% 至 8.5% 的三個投資組合的退休理財專案「鉅亨好日子」，從試算、找投組到建立長期投資計畫，一站即可完成，相當實用又便利。

「鉅亨買基金」目前正推出優惠方案，投資人在 2021 年 12 月底前申購「鉅亨好日子」投資組合，不僅單筆及定時定額皆享零手續費，2022 年 6 月底前定期定額未停扣且成功扣款，就能享好日子專案定期定額終身 0 手續費的優惠。張榮仁建議，投資人不妨透過鉅亨退休試算機找到合適的退休投資組合，並趁此優惠方案，為自己建置優質的投資計劃。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/7/14。假設投資 35 年。

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