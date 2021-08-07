用對方法 沒有富爸爸也能好命退休

存到足夠的退休金，是許多人終其一生最大的目標，在政府與許多專家的疾呼下，越來越多的人開始提早為退休作打算。鉅亨買基金專為退休打造的鉅亨好日子也在今年再進化，比起現在大部分的人習慣自己買基金，透過鉅亨好日子有什麼特別之處？這篇帶你來看看為什麼鉅亨好日子要設計成單筆＋定期定額和一次買進多元基金的機制。

1. 除了單筆閒錢，加上定期定額更能樂退

在做退休規劃的時候，除了目前帳戶上的閒置資金外，通常大多數的人會忘了將未來財富也當作考量。根據行政院主計處的統計，大多數的人在 50 歲以前，隨著生命階段推進薪資也會跟著上升。如果假設每個月能將薪資的 30% 存入退休帳戶，30 幾歲時平均在這個階段能存下 160.8 萬現金，而薪資狀況較好的人能存下 231 萬，到了 40 幾歲的時候，平均能存下 171.6 萬，薪資較好的則可以存下 276 萬。因此千萬不要低估自己未來投資金額成長的潛力，制定一個單筆＋定期定額的投資計畫，最能為退休做好準備。

資料來源：行政院主計處，「鉅亨買基金」整理，2021/8/3。

2. 退休不能冒風險，投組比單押更有把握

相比用投資組合的概念投資退休金，台灣的民眾更喜歡挑選單一積極的標的做波段。然而做波段非常講究功力與運氣，而且相比資產分散的投資，其實並不一定比較好。將過去 20 幾年的報酬攤開，還是透過投資有股有債的投資組合，才是大部分時候的贏家，即使已廣泛佈局的全球股票來做比較，在過去 20 年間也不如鉅亨好日子的投資效果（此處以發展好日子為例）。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

3. 台股投資選擇基金更有利

從上圖的三種投資組合可以發現這次鉅亨好日子將台股納入投資組合，讓人好奇基金是台股投資的首選嗎？過去一年台股表現傲視全球，許多人都選擇自己選股操作，卻績效不盡人意，到頭來才驚覺也許投資指數比選擇個股更好。但其實你可以有更好的選擇，如果比較基金平均績效和指數的過去五年表現，會發現透過基金投資台股反而表現比指數更好。過去一年台股基金平均報酬率為 42%，而大盤指數約為 36%，代表基金平均超過大盤 6%。而且，如果把時間拉長，這項優勢更明顯。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，以台幣計算，資料截至 2021/7/31，指數採 MSCI 台灣 10/40 淨報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

退休想過好日子？鉅亨好日子再升級

越來越多的人提早開始為退休作打算，但除了提早開始之外，用對方法才能更省力。利用鉅亨買基金推出的鉅亨好日子來為退休作打算是不錯的規劃，好日子內建的單筆＋定期定額機制，可以幫助你有紀律的持續投入，幫你在退休財務規劃上更省力。鉅亨好日子的投資組合機制，同時將股債都納入投資組合，也從各資產中選出精選基金，除了降低單一資產的風險之外，也節省挑選基金的心力，更有利長期投資。

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