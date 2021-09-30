〈紐約匯市〉美元高歌猛進 DXY突破94觸及一年新高 

美元對主要貨幣周三 (29 日) 連四日升值並站上一年高點，投資人對聯準會 (Fed)11 月開始縮減購債的預期轉濃，並預測可能在 2022 年底升息，即使華府陷入舉債上限僵局也未受影響。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 最高攀抵 94.435，是去年 9 月底以來最高，紐約尾盤報 94.404，上漲 0.7%。

美元被視為一種避險貨幣，這幾天由於投資人擔心全球經濟趨緩之際，Fed 卻即將收回貨幣支持，也擔憂能源價格高漲、美債殖利率攀升，帶動 DXY 攀高。

法國興業總經策略師 Kit Juckes 說，Fed 將敲響貨幣政策正常化的第一槍，讓美國脫離零利率區間，把歐元區和日本甩在後頭，全球資金受到美元吸引，足以讓美元在未來一年表現優於其他貨幣，這個過程甚至可能比我們以為的更早發生。

富國總經策略師 Erik Nelson 預測，美元指數還能再上漲 2% 至 3%。

美國再度面臨債務違約和政府關門的威脅，目前聯邦政府撥款將在周四 (30 日) 到期，借款授權預估 10 月 18 日耗盡，而據美國國會預算辦公室 (CBO) 預估，10 月底到 11 月初之間達到債務上限。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 說，美國參議院將在周三或周四表決兩黨協議，以挹注資金，讓聯邦政府運作到 12 月初。

日圓對新首相人選出爐反應不大。根據自民黨黨魁選舉結果，前外務大臣岸田文雄勝出，有望成為下一任日本首相。

對殖利率最敏感的日圓兌美元貶至 18 個月低點，最低報 112.04 日圓，是去年 2 月以來最低，紐約尾盤收斂跌幅，報 111.99 日圓。

美元兌瑞士法郎也突破五個月高點、觸及 0.9355 瑞郎，終場上揚 0.7% 至 0.9351 瑞郎。

匯市投資人關注四大央行掌門人在歐洲央行 (ECB) 線上論壇的發言，Fed 主席鮑爾、ECB 總裁拉加德、英國央行 (BOE) 總裁貝利、日本銀行 (BOJ，央行) 總裁黑田東彥，都表示正在關注能源價格和供應鏈瓶頸造成的通膨。

截至周四 (30 日) 台灣時間約 6:00 價格：