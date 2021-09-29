岸田文雄將成為日本新首相 承諾推數十兆日圓經濟刺激計畫

日本執政的自民黨在今 (29) 日舉行總裁選舉，前外務大臣岸田文雄擊敗其他三名對手，將接下菅義偉的位子成為自民黨的新任黨魁、以及日本第 100 任的首相。岸田文雄承諾會於年內推出數十兆日圓的經濟刺激計畫。

日本自民黨在 29 日實施第 27 任總裁的投開票作業。由於四名參選人的得票數無人過半，因此由得票數前兩名的岸田文雄和河野太郎進行第二輪的投票。最後岸田文雄以 257 票的得票數，大勝對手河野太郎的 170 票，正式當選自民黨的新任總裁。

依目前情勢來看，岸田文雄將於 10 月 4 日的臨時國會，正式被指名為第 100 任的日本首相。

另外在 29 日實施的最後決選投票的其他結果方面，岸田文雄共獲得 249 張的國會議員票、河野太郎則拿到 131 票；都道府縣連票方面，河野太郎獲得 39 票、岸田文雄獲得 8 票。

岸田文雄在當選後，也向參選對手的河野太郎、高市早苗，還有野田聖子三人表示由衷感謝，認為在大家的參與下、進行了非常有意義的政策辯論。

岸田文雄對於現任首相菅義偉的表現也給予高度評價，提到菅義偉在疫情當中、面對防疫等種種難題持續不斷的努力至今。

他也強調在防疫方面一定會盡全力來努力，還有在今年內一定會提出規模達數十兆日圓的經濟刺激計畫案。岸田文雄表示，他從今天開始就會全力衝刺，也呼籲國會議員、黨員、黨友能團結一致來共同努力。

做為參考，在首輪的投票結果方面，岸田文雄的得票數為 256 票、河野太郎 255 票、高市早苗 188 票、野田聖子 63 票。其中在國會議員票方面，岸田文雄 146 票、高市早苗 114 票、河野太郎 86 票、野田聖子 34 票；黨員 / 黨友票方面，河野太郎 169 票、岸田文雄 110 票、高市早苗 74 票、野田聖子 29 票。