一文掌握鮑爾聽證焦點：Taper幾乎達標、債務違約危機、房間裡的大象

週二 (28 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾至參議院出席聽證會，鮑爾面臨多位參議員激烈質詢，批評美國交易準則、金融監管和多元化的舉措。鮑爾重申近期聯準會政策，並對通膨、美國債務違約危機和官員炒股風波提出看法或因應之道。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (下左) 與財政部長葉倫至參議院出席聽證會 (圖片：AFP)

焦點一：美國幾乎滿足縮減購債 (Taper) 條件

鮑爾週二重申：「我上週所提到的是，美國經濟幾乎滿足了縮減購債 (Taper) 的考驗。」預測 Taper 將在明年中前完成。

Fed 雙重使命為就業最大化及通膨價格穩定，鮑爾稱，在我看來，美國經濟仍遠未實現就業最大化，這是升息要求的關鍵條件之一，意味升息的條件更嚴格。

焦點二：債務上限危機

自 1960 年以來，該債務限額已上調或暫停近 80 次，在前總統川普執政期間曾三度暫停。美國財政部長葉倫週二警告，聯邦政府可能將於 10 月 18 日用罄手頭資金，面臨美國有史以來第一次違約，並對美國經濟造成毀滅性的後果。

鮑爾警告，國會提高債務上限以避免任何形式的違約是必不可少的 (圖片：AFP)

鮑爾則警告，提高債務上限以避免任何形式的違約是必不可少的，若不這樣做，後果可能會很嚴重。

焦點三：高通膨隱憂升溫

鮑爾週二受到一些共和黨員抨擊，原因是汽油、食品和其他商品和服務的物價成本居高不下而且不斷增長。美國 7 月個人消費支出 (PCE) 價格指數年增 4.2%，高於 6 月的 4%，創 1991 年 1 月以來最高。

共和黨聯邦參議員圖米 (Sen. Pat Toomey) 表示：「我們需要承認，通膨並沒有像 Fed 預期的那樣發展。」

鮑爾也認為，由於供應鏈中斷持續存在，甚至在某些情況下惡化，通膨比預期的更高、持續時間更久，Fed 將在必要時使用其可用工具。

他提到，交通運輸是供應鏈中很大的問題和重要瓶頸所在，高通膨仍主要是由飯店、租車和機票等因疫情惡化等少數因素推動的，但他預計將會隨著問題化解而回落。

焦點四：官員炒股風波

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週一相繼宣布離職退休，試圖平息炒股風波。

參院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 計畫提出立法，禁止 Fed 官員持有個股，而民主黨參議員沃諾克 (Raphael Warnock) 則詢問鮑爾正在採取哪些措施來維護 Fed 公正性，因為這已讓 Fed 形象備受打擊。

鮑爾週二在參院為聯準會進行辯護，矢言將在需要的地方改善政策。此前鮑爾曾下令 Fed 全面性地審查有關允許官員持有的金融資產和交易活動的道德準則。

鮑爾補充道，Fed 也在審查地區總裁的交易，以確保這些交易是合法的，符合當前的道德準則。

他提到：「即使目前這些交易看起來符合現有規則，但問題在於規則和做法，以及資訊披露需要改進。Fed 將挺身而出，解決這個問題。」

焦點五：鮑爾連任成房間裡的大象？

聯準會主席鮑爾任期將於明年 2 月結束。華爾街普遍預計拜登將讓鮑爾連任，維持 Fed 政策的延續性。

民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 公開反對美國總統拜登再度提名鮑爾擔任聯準會主席 (圖片：AFP)

民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 公開反對美國總統拜登再度提名鮑爾擔任聯準會主席，華倫直言鮑爾是否會被提名並得到參議院的確認，以連任主席是「房間裡的大象」。

房間裡的大象寓意像房間有一隻大象那麼明顯的事情，卻被所有人裝作看不見，不說穿，不討論。

華倫稱，鮑爾是危險人物，因為鮑爾削弱了金融業監管和銀行壓力測試標準，不但放鬆監管使銀行系統變得不安全，還可能讓 2008 金融危機重演。

鮑爾不認同「Fed 弱化銀行的壓力測試」。他表示，壓力測試在其任期內並未減弱，而且他對重新審視 Fed 所做的任何事情抱持開放態度。

華爾街分析

RSM 首席經濟學家 Joe Brusuelas 表示，鑑於兩位官員退休的問題，Fed 顯然處於止損控制模式，鮑爾還必須駕馭縮減購債開始與其連任的挑戰，這些挑戰在週二聽證會上生動地展示出來。

前 Fed 經濟學家 Claudia Sahm 表示，即使 Delta 疫情對經濟影響比最初預期的要大，鮑爾早些時候所說的仍然是正確的，復甦仍在進行。

Sahm 稱：「他們現在強調風險是完全合適的，這在夏天卻沒有得到同樣程度的重視，Fed 政策是數據推動的。因此，如果世界發生變化，他們需要改變自己的敘述方式。」