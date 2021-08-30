本週操盤筆記：美8月非農、OPEC部長級會議、陸8月製造業PMI

本週重點國際財經大事包括：美國 8 月非農報告、OPEC+ 部長級會議、中國 8 月官方製造業 PMI，其中市場最為關注美國 8 月非農報告。

本週操盤筆記：

1. 美國 8 月非農報告：

週五 (3 日) 美國將公布 8 月新增非農報告，市場預期 8 月非農將受 Delta 疫情影響而降至 78.7 萬人，低於 7 月的 94.3 萬人。

而失業率方面，市場預期 8 月失業率將降至 5.2%，優於前月的 5.4%。

2.OPEC+ 部長級會議：

週三 (1 日) 將舉行第 20 屆 OPEC+ 產油國部長級會議，而由於油價本月大跌後有所反彈，市場預期 OPEC+ 下週會議將有望繼續推動增產計劃。

3. 中國 8 月官方製造業 PMI：

週二 (31 日) 中國將公布 8 月官方製造業 PMI，市場預期將進一步降至 50.2，低於前月的 50.4。

近期中國經濟持續放緩，主要因為 Delta 變種病毒使得新冠疫情升溫，以及實體經濟需求復甦疲軟，使得中國製造業 PMI 仍然在 50 的景氣分水線徘徊。

4. 美股財報：

美股財報季已近最後尾聲，本週包括理想汽車 (LI-US)、博通 (AVGO)、Crowdstrike (CRWD-US) 將公布財報。