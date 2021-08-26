〈美股熱門股〉威騰傳與鎧俠深入談判併購案 股價大漲近8% DraftKings漲逾6%

威騰電子傳與鎧俠深入談判併購案 上漲 7.8%

華爾街日報（WSJ）周三（25 日）援引消息人士報導，硬碟公司威騰電子 (WDC-US) 收購日本記憶體製造商鎧俠（Kioxia）的談判已在深入階段，威騰股價應聲上漲 7.80% 至每股 65.50 美元。

消息人士表示，兩家公司之間長久以來的談判在過去幾周升溫，最早可能在 9 月中旬達成協議，威騰將透過股權交易完成併購，合併後的公司可能由威騰電子執行長 David Goeckeler 掌舵。

消息人士也說，目前無法保證兩家公司能順利談成併購，鎧俠仍有可能選擇首次公開發行 (IPO) 或其他做法。

報導中也提到，這筆併購案最大阻力可能是中國。北京政府在反壟斷方面越來越積極，手機晶片大廠高通 (QCOM-US) 在 2018 年曾以 400 億美元想收購恩智浦半導體 (NXPI-US)，但最後因遲遲等不到中國點頭而破滅。

DraftKings 獲女股神加持 勁揚 6.45%

美國線上博弈公司 DraftKings(DKNG-US) 喜事連連，在日前與運動博彩技術公司 Simplebet 達成合作協議、擴大運彩服務後，又受到「女股神」伍德（Cathie Wood）青睞大舉敲進，周三股價勁揚 6.45% 至每股 60.11 美元。

女股神旗下方舟投資（ARK Invest）周二一口氣買進 DraftKings 逾 100 萬股股票，據當天收盤價每股 56.47 美元計算，總價值超過 6000 萬美元。目前女股神旗下 3 檔基金 ARKK、ARKF、ARKW 共持有價值約 8.46 億美元的 DraftKings 股票。

儘管方舟投資會每日公布交易狀況，但這次對增持 DraftKings 公司股票的動機卻未多作說明，但女股神的加持仍提高投資人信心。

超越肉類遭分析師降評 下跌 1.59%

超越肉類（Beyond Meat）(BYND-US) 第三季財測黯淡，Argus Research 將該公司股票評等從買入（Buy）下調至持有（Hold），影響周三股價下跌 1.59% 至每股 122.32 美元。

Argus Research 分析師 John Staszak 表示，超越肉類預估第三季淨營收將成長 27% 至 48%，這低於市場普遍預期。

Staszak 說，勞力短缺與營收成長速度放緩，讓超越肉類的財測受到抑制，長期來看該公司股票仍然值得買入，不過短期毛利可能會受到影響。