專家：晶片短缺恐短期內無解 企業為此改變生產模式

全球晶片荒持續，並且已經成為現今市場面臨的最大單一問題，相關衝擊也從汽車延伸到遊戲產業。有機構預估，晶片短缺的問題恐在近期內難以解決，許多企業也開始轉變生產模式，以緩解短缺帶來的衝擊，包含重新設計產品減少晶圓需求。

電子產業分析機構 Supplyframe 認為，晶片短缺將持續到 2023 年，並且與傳統的短缺不同。Supplyframe 行銷長 Richard Barnett 認為，晶片荒將會是一波又一波的出現。

該機構表示，晶片短缺主要是由於 3 種原因所造成的，包含需求、產品週期和優先性。在疫情的衝擊下，使得消費者對晶片產品需求激增。產品週期也造成了產業的波動性。另外，在供應有限的情形下，包含台積電 (2330-TW) 和英特爾 (INTC-US) 等半體製造商也會優先供貨給獲利較高的客戶。這些因素都造成了晶片荒加劇。

美國政府當局也開始警覺到晶片短缺所帶來的挑戰。拜登政府在 6 月份就發布了一份報告，強調了對美國經濟至關重要的 4 個關鍵產業，其中就包含了半導體業。

卡內基美隆大學經營管理與策略教授 Soo-Haeng Cho 指出，私營企業有動力降低成本，但是沒有動力為供應中斷投入更多的資金。因此，政府希望能夠激勵私營企業加大投資，並通過提供技術補貼，來重振供應鏈。

Barnett 也表示，對於晶片製造商來說，在晶片短缺問題緩解後，產業仍將會迎來榮景。整體來說，電子產品的長期需求仍然十分強勁。