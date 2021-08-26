新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

多位分析師調升美股目標價 是過度看漲還是趨勢成形？

多位分析師調升美股目標價 是過度看漲還是趨勢成形？(圖:AFP)
多位分析師調升美股目標價 是過度看漲還是趨勢成形？(圖:AFP)

美股主要指數周三 (25 日) 繼續創高，加上眾多利多因素，近幾日多位專家都提高了後市預期，有人相信年底前還能再漲 10%。不過也有人擔心，「過度看漲」是令人擔憂的信號。

標普 500 指數周三連續第 3 個交易日創高，這也是今年以來的第 51 次創紀錄，但 LPL Research 指出，這仍低於 1995 年創下的 77 個收盤高位的紀錄。

LPL 首席市場策略師 Ryan Detrick 指出，儘管距離破紀錄還有很長的路要走，但對今年來說卻很有機會。

Detrick 分析過往數據，表示若前 8 個月，標普 500 指數創高超過 30 次，指數最後幾個月都表現強勁，平均上漲 4.7%，中位數為 5.2%，遠高於平均的 3.6% 回報。

(圖表取自 businessinsider)
(圖表取自 businessinsider)

LPL Financial 上周已將標普 500 指數年底目標價，由 4425 點上調至 4675 點。

同樣地，富國銀行分析師周二更新目標價，認為標普 500 指數年底可攻至 4825 點，這是華爾街最高的預測值。

高盛上周提出的目標價為 4700 點，與此相較，瑞銀的 4600 點相對較為溫和，但是他們看好 2022 年攻上 5000 點關卡。

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 提出不同觀點，他在周二表示，由於刺激措施的潛在高峰即將到來，股市仍然過度看漲，近期 5% 的回調時機已經成熟。他指出，Fed 主席鮑爾周五可能會強調，經濟復甦已遠遠超過危機，意味央行恐將很快宣布縮減購債。

根據《路透》調查的 40 多位分析師，對年底標普指數的平均目標，仍與目前股價相去不遠。Synovus Trust 的 Dan Morgan 提醒，投資人應該留意，推動股市上漲的政策不會永遠持續下去。

延伸閱讀

相關新聞

coinpionex