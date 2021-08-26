多位分析師調升美股目標價 是過度看漲還是趨勢成形？

美股主要指數周三 (25 日) 繼續創高，加上眾多利多因素，近幾日多位專家都提高了後市預期，有人相信年底前還能再漲 10%。不過也有人擔心，「過度看漲」是令人擔憂的信號。

標普 500 指數周三連續第 3 個交易日創高，這也是今年以來的第 51 次創紀錄，但 LPL Research 指出，這仍低於 1995 年創下的 77 個收盤高位的紀錄。

LPL 首席市場策略師 Ryan Detrick 指出，儘管距離破紀錄還有很長的路要走，但對今年來說卻很有機會。

Detrick 分析過往數據，表示若前 8 個月，標普 500 指數創高超過 30 次，指數最後幾個月都表現強勁，平均上漲 4.7%，中位數為 5.2%，遠高於平均的 3.6% 回報。

(圖表取自 businessinsider)

LPL Financial 上周已將標普 500 指數年底目標價，由 4425 點上調至 4675 點。

同樣地，富國銀行分析師周二更新目標價，認為標普 500 指數年底可攻至 4825 點，這是華爾街最高的預測值。

高盛上周提出的目標價為 4700 點，與此相較，瑞銀的 4600 點相對較為溫和，但是他們看好 2022 年攻上 5000 點關卡。

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 提出不同觀點，他在周二表示，由於刺激措施的潛在高峰即將到來，股市仍然過度看漲，近期 5% 的回調時機已經成熟。他指出，Fed 主席鮑爾周五可能會強調，經濟復甦已遠遠超過危機，意味央行恐將很快宣布縮減購債。

根據《路透》調查的 40 多位分析師，對年底標普指數的平均目標，仍與目前股價相去不遠。Synovus Trust 的 Dan Morgan 提醒，投資人應該留意，推動股市上漲的政策不會永遠持續下去。