本週操盤筆記：Fed 8月會議紀要、Nvidia財報、人行8月LPR利率

本週重點國際財經大事包括：Fed 8 月會議紀要、Nvidia 財報、中國人行 8 月 LPR 利率，其中市場最為關注 Fed 8 月會議紀要。

本週操盤筆記 (0816-0820)

1.Fed 8 月會議紀要：

週四 (19 日) 聯準會 (Fed) 將公布 8 月利率會議紀要，市場聚焦，Fed 8 月紀要是否釋放出更多委員討論「縮減 QE 購債」之線索。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 上週二 (10 日) 即曾表示，由於就業成長預計持續強勁，「今年稍晚」可能就會達到削減購債規模的基準；伊凡斯是 FOMC 的 2021 年票委。

2.Nvidia 財報

Nvidia (NVDA-US) 週四 (19 日) 將公布上季財報，市場預期，Nvidia 獲利有望超越市場預期的每股盈餘 (EPS) 0.85 美元。

市場先前傳出，Nvidia 已經準備在 2022 年推出新款 GerForce RTX 30 系列「Super」系列顯示卡，沿用三星 8 奈米製程，有望成為 Nvidia 2022 年獲利的秘密武器。

市場分析，Nvidia 往軟體服務領域滲透，這意味著下一個 10 年利潤可能出現大幅增長，這也是目前 Nvidia 本益比高昂的重要主因。

3. 中國人行 8 月 LPR 利率：

週五 (20 日) 中國人行 (PBoC) 將公布 8 月份一年期與五年期 LPR 利率，市場預期，將繼續維持利率不變。

而本週中國人行將可能於週一 (16 日) 提前續作 8 月 17 日到期的人民幣 7000 億元中期借貸便利 (MLF)，但市場分析，人行將有可能只續作部分 MLF、不會完全續作，繼續維持整體貨幣政策偏緊。

4.Fed 主席鮑爾發表談話：

週三 (18 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾將出席全美教師和學生的線上會議，與師生分享 Fed 的經濟教育工作。