〈美股熱門股〉大摩看淡記憶體產業美光慘摔6% Palantir Q2營收靚漲逾11%

大摩看淡記憶體產業 美光慘摔 6.37%

美光 (MU-US) 周四（12 日）遭摩根士丹利將評等從買進（overweight）下調至中立（equal weight），大摩並對記憶體產業市場持負面看法，美光股價聞訊下跌 6.37% 至每股 70.25 美元。

大摩分析師 Shawn Kim 在報告中寫道：「記憶體產業正逐漸失去動力，我們的指標出現轉折，意味著今後將保持謹慎。」此外報告還提到，當該產業周期從中期進入後期後，未來長期報酬將面臨挑戰。大摩將美光目標價從先前的每股 105 美元下調至每股 75 美元。

不過大摩的觀點並非華爾街的共識，券商 Rosenblatt Securities 同日表示，對記憶體市場的擔憂被誇大，分析師 Hans Mosesmann 預計，記憶體周期將延長且擴大。Mosesmann 補充說，美光最近的配息舉動也是一種對前景有信心的訊號，因為配息不是隨隨便便的決定。

Palantir 第二季營收亮眼 勁揚 11.36%

數據分析公司 Palantir(PLTR-US) 周四公布亮眼的 2021 會計年度第二季財報，在美國商業業務快速成長推動下，營收比去年同期成長 49%，激勵股價勁揚 11.36% 至每股 24.89 美元。

Palantir 第二季營收報 3.76 億美元、經調整後每股獲利報 0.04 美元，雙雙優於華爾街普遍預期的 3.61 億美元與 0.03 美元。經調整後自由現金流報 5,000 萬美元，使上半年自由現金流總額達到 2 億美元。經調整後 Ebitda 為 1.21 億美元，優於市場預期的 8,600 萬美元。

Palantir 財務長 David Glazer 表示，第二季業績表現強勁，營收較上季成長 10%。他指出，公司商業客戶數量從去年底的 139 家增加至 169 家。

此外，Palantir 全球業務主管 Kevin Kawasaki 表示，公司本季將投資 2.5 億美元用於特殊目的收購公司（SPAC）交易。該公司在第一季時披露 1.32 億美元對 SPAC 相關投資。

Lordstown 新車 9 月投產 上漲 2.87%

儘管 Lordstown(RIDE-US) 日前公布的第二季財報虧損擴大，但該公司表示將在 9 月下旬開始少量生產純電皮卡 Endurance，投資人信心受到提振，周四股價上漲 2.87% 至每股 5.74 美元，盤後續揚 0.35%。

加拿大皇家銀行（RBC)）分析師 Joseph Spak 在周四的報告中表示，如果 Lordstown 沒有額外的資金，那麼該公司將在年底前耗盡現金。Spak 表示該公司的確有 4 億美元的信貸額度，因此還有一定的靈活性，但他也說，在該公司策略與財務狀況更明朗之前，不建議投資人敲進。

Spak 將 Lordstown 目標價從每股 5 美元下調至每股 1 美元，較先前股價少 80% 以上。此外他也大幅下調該公司在 2025 年銷量高峰的預估至 7,500 輛車，先前他預估的銷量高峰約 4 萬輛車。