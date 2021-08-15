又一機構承認 全球可能永遠無法實現群體免疫

去年新冠疫情在全球肆虐時，各國政府都在大力宣揚「群體免疫」這一希望，也就是當足夠多的人獲得免疫力後，新冠病毒就再難繼續傳播，現在，這看起來只是個幻想。

當時的各國政府的抗疫想法是，當人口中很大比例 (可能是 60%-70%) 接種新冠疫苗或者因為感染而生成抗體後，疫情自然而然地就會放緩並基本消退，但像 Delta 這種傳播力更強，並且有可能造成突破性感染的新變異株出現，已將群體免疫的門檻抬到了幾乎不可能實現的高度。

Delta 的快速傳播正在令美、英等國的感染人數增加，這些國家之前就經歷過疫情重創，可能還實現了一定程度的自然免疫，並且疫苗接種率都超過 50%，而在之前抗疫成果卓著、病例幾乎清零的澳洲、中國等地，Delta 也給了這些國家一記迎頭痛擊。

美國傳染病學會本月估計，Delta 已經把群體免疫的門檻推高到了 80% 以上，可能要接近 90%。與此同時，部分人不願意接種疫苗以及疫苗存在的供應問題意味著大多數國家甚至連最初的門檻都接近不了。

Mayo Clinic 旗下 Vaccine Research Group 研究員 Greg Poland 說道：「我們能實現群體免疫嗎？不，根據定義，我們實現不了。」

Greg Poland 說道：「可能連疫苗接種率達到 95% 也實現不了，因為更強傳染性變異株的不斷出現，與疫苗接種率之間永遠是一場難分高下的競賽。」

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