塔利班快速占領阿富汗 美國金融市場添增不確定因素

在陰影籠罩了 20 年之後，塔利班在阿富汗重新掌權，引發了對中東穩定的質疑，也帶來美國金融市場的潛在動盪。

目前暫時沒有跡象表明，正火熱的牛市將因此受到衝擊，地緣政治動盪過去並不總是衝擊股市。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，對在那裡的美國人來說，局勢很糟，就市場來看，人們不得不觀望其長期影響。

周日 (15 日) 晚間，基準 10 年期美債殖利率略降至 1.27%，主要是吸引了一些避險買盤，造成殖利率的下滑。

塔利班武裝分子周日占領了阿富汗首都喀布爾，原任總統及美國在內的各國外交官倉促逃離。拜登政府在 4 月份表明，美軍會在 8 月 31 日前完全撤出，但政府軍敗退之快，完全出乎美國官方預期之外。

美國進軍阿富汗歷時 20 年，跨越小布希、歐巴馬、川普及拜登 4 任總統。據布朗大學沃森國際公共事務研究所估計，這一長期衝突已造成約 2.261 兆美元的損失，以及 24.1 萬人的直接死亡。

這段期間，道瓊指數上漲近 270%，標普 500 指數上漲 300% 以上，那斯達克指數上漲 700% 以上。

值得注意的是，美國出兵當時的 10 年期美債殖利率在 4% 至 5% 之間。

從歷史上看，軍事衝突並不總是對股票產生影響，戰爭對投資者心理的影響並不總是很明確。儘管如此，軍事侵略可能會導致一些投資者轉向押注國防承包商。

今年到目前為止，Lockeed Martin Corp. 的股票表現落後於大盤，上漲 0.9%，波音的股票也是如此，今年迄今上漲 9.5%。

Kinahan 表示，之後應該會看到波動性上升，或許還會有一些固定收益購買，因為這給市場帶來了不確定性因素。