美科技股超級財報周登場 市場憂成長觸頂時刻將到來

本周是多家美國大型企業公布業績的「超級財報周」登場，蘋果等公司最近一季可望交出亮麗的成績單，但去年此時正是疫情最嚴峻時刻，基期效應帶來的高速成長能否延續，反而更吸引投資人的目光。

蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、超微 (AMD-US) 周二將公布財報，臉書 (FB-US)、高通 (QCOM-US) 財報周三登場，亞馬遜 (AMZN-US) 財報周四揭曉。

Google、亞馬遜、蘋果、臉書、微軟這五大科技公司，在疫情爆發滿一年合計賺進 1.2 兆美元營收、2440 億美元淨利，拜低基期之賜，第 2 季將保持成長動能。

FaceSet 分析師預估，標普 500 資訊科技成分股公司在止於 6 月 30 日的一季當中，獲利將成長 30%、營收成長 17%。

整體來說，電子設備、半導體、軟體的成長都將相當強。

超微第 2 季營收預估成長 89%，持續從英特爾手中搶奪市占，輝達 (NVDA-US) 營收估成長 64%。

軟體成長可能沒有硬體強，但市場仍看好營收有 16% 增幅。 Wedbush 證券分析師 Dan Ives 預估，拜 Azure 雲端軟體的高速成長，微軟營收將超越 440 億美元。

分析師預估，蘋果對本季 (7 到 9 月一季) 的營收若強勁，可能暗示新 iPhone 將在 9 月底前上市，如果低於市場所料，可能代表新機延至 10 月推出。

成長觸頂疑慮

Catalyst Private Wealth 創辦人 Brendan Connaughton 說：「這些數字很驚人，但別忘了，因為去年第 2 季是一整年最糟糕的一季。」

今年第 2 季尾聲、即 6 月底正逢世界許多大城市解封，一些公司已經要求部分員工重回辦公室，戲院、餐廳和主題樂園也開放。

一些跡象顯示科技業榮景可能正在消風，例如 Netflix(NFLX-US) 上周公布的第 2 季獲利成長不如市場預期，反映解封對線上娛樂網站的衝擊。

此外，德州儀器 (TXN-US) 財測顯示個人電腦 (PC) 需求有減速的跡象，英特爾 (INTC) 因為平均銷售價格 (ASP) 下跌，第 3 季財測略遜於市場預期。而推特 (TWTR-US)、Snap(SNAP-US) 等社群媒體，則在財報中提及蘋果隱私規定對數位廣告業務的潛在影響。

電商巨擘亞馬遜可能也是高速成長減弱的例子。分析師預測營收年增幅約 30%，低於第 1 季的 43% 和去年第 4 季的 43.5%。

投資人將從各公司主管的電話會議談話推敲成長前景，但觀察家表示，大家應該謹記從疫情中學到的教訓：改變隨時可能發生，而且超出人們能控制的範圍。