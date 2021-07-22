〈財報〉晶片需求觸頂隱憂 德儀預測本季營收溫和成長 盤後跌逾4%

類比及數位 IC 設計與製造龍頭德州儀器 (TXN-US) 周三 (21 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第二季財報，儘管獲利營收均優於市場預期，但第三季營收預測顯示成長轉為溫和，公司表示，經歷強勁成長後，現階段需求實在難以預測，這引發市場對晶片需求觸頂的隱憂，盤後股價大跌逾 4%。

F2021Q3 財測

營收介於 44 億美元至 47.6 億美元區間，符合 FactSet 預期的 46 億美元

EPS 介於 1.87 美元至 2.13 美元，符合 FactSet 預期的每股 1.97 美元

相對於前幾季的強勁成長，第三季的財測顯示營收成長略顯趨緩。德儀副總裁 Dave Pahl 在電話會議中坦言，在經歷不尋常的成長後未來需求是否延續難以預測，以往第三季的周期性模式，現階段可能不適用。

F2021Q2 關鍵數據 (non-GAAP)

營收： 45.8 億美元，年增 41%，優於 FactSet 調查分析師 43.6 億美元

EPS ： 2.05 美元，優於 FactSet 調查分析師 1.83 美元

淨利： 19.3 億美元，年增 40%

自由現金流 (FCF)：17.35 億美元

德儀每季年成長變化 (圖: Bloomberg)

營收細項

類比 IC：34.64 億美元，年增 42%，優於市場預期的 33 億美元

嵌入式處理器：7.8 億美元，年增 43%，優於市場預期的 7.531 億美元

其他：3.26 億美元，年增 30%

德儀執行長 Rich Templeton 表示，受到工業、車用與個人消費性電子需求帶動，第二季營收較上季成長 7%，年增率達 41%。

作為全球最大的類比、嵌入式 IC 製造商，德儀是電子需求的領頭羊。

終端市場方面，副總裁 Pahl 在電話會議上表示，第二季工業市場營收較上季成長約 15%，年增 40%，幾乎所有類別都出現成長態勢；車用市場季增幅為偏低的個位數，年增幅則超過一倍。個人消費性電子營收與上季持平，但較去年增加 25%。

通訊設備市場季增幅為低個位數，年減幅落在偏高的雙位數；商用系統市場季增幅在偏高的雙位數，與去年相比持平。

此外，若不考慮交期問題，Pahl 表示，德儀主要產品銷售狀況持穩，不過第二季需求成長仍處於高檔，使交期延長。德儀旗下廠房目前能提供約 80% 的自身需求。

因此，Pahl 表示，德儀 2021 財年以及 2022 財年上半年將持續擴產支應需求，而第三座 300 mm 晶圓廠將於 2022 財年下半年上線，再加上近期自美光收購的李海 (Lehi) 的第四座 300 mm 晶圓廠，將能強化公司的製造、技術競爭優勢。