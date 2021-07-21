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鉅亨美股雷達：Netflix財測低於預期、蘋果新專利暗示可折疊iPhone仍有可能

鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)

美股重要看點：

週二 (20 日) 美債殖利率出現反彈，10 年期美債殖利率自 1.1% 反彈至 1.2%，債市避險情緒有所緩解，刺激美股全線出現反彈。

而美國聯邦首席傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 週二 (20 日) 也出席美國參議院聽證，佛奇表示，新冠變種病毒 Delta 目前已佔了 80% 的美國新增病例，傳播速度極快。

據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 最新數據，美國確診及死亡人數再次上升，過去 7 天平均而言，每日新增確診人數升至 2.63 萬，較前一週增長 70%；新增死亡數字過去 7 日平均為 211 人，較前一週上升 26%，主要增長皆主要來自疫苗接種率落後的州，

據白宮數據顯示，目前阿肯色州、佛羅里達州、路易斯安那州、密蘇里州及內華達州為新增確診人數增長最快的幾個州，且疫苗接種率低於美國的全國平均。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊指數上漲 549.95 點，或 1.62 %，收 34,511.99 點。
  • 標普 500 指數上漲 64.57 點，或 1.52%，收 4,323.06 點。
  • 那斯達克指數上漲 223.9 點，或 1.57%，收 14,498.9 點。
  • 費城半導體指數上漲 43.4 點，或 1.38%，收 3,191.0 點。
S&P500 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
S&P500 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

無。

重要個股動態：

1. Netflix (NFLX-US)

Netflix 於週二 (20 日) 美股盤後公布財報，在新增用戶方面，市場對 Netflix 上季期望並不高，僅預計新增 175 萬，但 Netflix 繳出來的實際新增用戶卻依然低於預期僅 154 萬。

而獲利方面也是同樣低於市場預期，Netflix 第二度每股盈餘 (EPS) 為 2.97 美元，低於市場預期的 3.16 美元，第二季營收則報 73.4 億美元，則略高於市場預期的 73.2 億美元

針對第三季財測， Netflix 估計第三季將新增 350 萬用戶，低於市場預期的 487 萬，對新增用戶的樂觀主要來自 Netflix 計劃今年下半年和明年發布的內容。

Netflix 也證實正在進軍遊戲領域，將遊戲看作一種內容，認為遊戲是與原創電影、動畫電視節目相似。

Netflix 表示，遊戲內容將包含在訂閱服務中，用戶無須額外付費，而 Netflix 最初將專注於手遊上面。

NFLX 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
NFLX 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

美國消費者報告 (Consumer Reports) 週二 (20 日) 發表報告指出，根據特斯拉駕駛的使用報告與行車紀錄器影片，特斯拉的完全自動駕駛軟體缺乏安全保護，在公路上使用會危及公眾安全。

根據特斯拉駕駛發布在社群媒體上的行車紀錄器影片，消費者報告對 FSD Beta 9 軟體提出不少擔憂，包括錯過轉彎路口、撞向路邊的汽車等。

消費者報告汽車測試中心高級總監 Jake Fisher 表示，據駕駛使用 FSD Beta 9 的影片顯示，FSD Beta 9 既沒有使駕駛更安全，也沒有使駕駛變得更輕鬆，消費者只是花錢充當測試工程師，而且是在沒有足夠安全措施保護的情況下。”

但消費者報告也表示，若 Model Y 正是升級了 FSD Beta 9，那麼之後該報告將會獨立對這款 FSD 進行測試。

美國全國運輸安全委員會曾批評特斯拉 Autopilot 缺乏保護措施，允許駕駛雙手長時間離開方向盤。

TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

週二 (20 日) 美國專利商標局 (USPTO) 公告顯示，蘋果新獲得了一項「可滑動與擴展的螢幕設備專利」，顯示蘋果未來的 iPhone 手機有可能出現「可折疊款」。

去年 12 月即有市場消息傳言，富士康正在對兩款可折疊 iPhone 展開原型設計和測試，而先前也有市場分析師預測，蘋果或可能於 2023 年推出一款採用 8 英吋 OLED 柔性螢幕的 iPhone 新機。

AAPL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
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