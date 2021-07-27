鉅亨美股雷達：特斯拉財報佳盤前上漲 英特爾圖謀重返榮光

美股重要看點：

美股週一 (26 日) 收高，三大股指繼續刷新盤中與收盤歷史最高紀錄。

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 將在週二收盤後發布報告，最受關注。Crossmark Global Investments 首席市場策略師 Victoria Fernandez 認為，一些大型科技股今年已經漲多，預計不會見到大幅反彈，但蘋果可能最具上漲機會。

相較之下，港股週二持續重挫，恆生指數跌幅超過 4%，連兩日跌逾千點。

彭博報導稱，今日市場廣泛流傳一則傳言，稱美國基金大舉拋售香港和中國資產，美國或限制美國基金在香港和中國的投資，可能是陸港股午後跳水的主因。

聯準會為期兩天的政策會議也將於週二開始。投資者正在等待有關央行貨幣政策的見解，聯準會將在週三會議結束時發表聲明，隨後是主席鮑爾 (Jerome Powell) 的記者會。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 82.76 點，或 0.24%，收 35,144.31 點。

標普 500 指數上漲 10.51 點，或 0.24%，收 4,422.3 點。

那斯達克指數上漲 3.72 點，或 0.03%，收 14,840.71 點。

費城半導體指數下跌 3.1 點，或 0.10%，收 3,276.9 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月諮商會消費者信心指數，市場預期 123.9，前值為 127.3。

美國 6 月耐用品訂單月增率，市場預期 2.1%，前值為 2.3%。

美國 6 月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月增率，市場預期 0.8%，前值為 0.1%。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 週一 (26 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第二季財報，財報財測均優於市場預期，淨利較去年同期成長近 10 倍，首次突破 10 億美元大關。

週二美股盤前，特斯拉 (NASDAQ:TSLA) 漲超 2%，至 671 美元。

展望本季 (Q3)，執行長馬斯克於電話會議上表示，最大困難是汽車安全氣囊和安全帶控制模組的採購，限制加州和上海的生產。此外，供應鏈問題將須與供應商共同解決，不是收購晶圓廠就能舒緩短缺。

高盛將特斯拉目標價從 860 美元上調至 875 美元，維持「買入」評級。高盛表示，儘管本季度面臨眾多不利因素，特斯拉仍實現了強勁的整車毛利率表現。同時公司宣佈了大幅提高產能的計劃，有望逐步靠近公司的盈利潛力。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 英特爾 (INTC-US)

英特爾 (INTC-US) 週一公布四年大計，矢言擴大晶圓代工，在 2025 年之前讓技術追趕上台積電 (TSM-US)、三星電子，目前已經和高通 (QCOM-US) 簽約，亞馬遜 (AMZN-US) 雲端事業 AWS 很快也將導入英特爾技術。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 表示，在 2021 年到 2025 年間，至少每年推出一款新的中央處理器 (CPU)，每一款都將使用比前一代更先進的技術。

英特爾公布未來四年將推出五個世代的晶片生產技術，其中最高階技術 1.8nm/18A 最快將在 2025 年推出，將採用新的電晶體架構 RibbonFET，以及荷蘭 ASML(ASML-US) 的極紫外光設備。

Wedbush 的證券分析師 Matt Bryson 認為，對於投資者而言，週一的聲明並沒有特別讓人放心。他說，這提醒了捲土重來的計畫需要多少時間和金錢。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 新東方 (EDU-US)

穆迪投資者服務公司週二將新東方教育科技集團的評級，從 Baa1 下調至 Baa3。Baa3 是投資級評級的最低一檔，距離這家信用評估機構的垃圾評級僅一步之遙。

中國上週末推出限制措施，禁止學科類培訓機構盈利、融資或上市—並造成近日中概教育股及陸港股的動盪。

近 5 個交易日，好未來 (TAL-US) 累計跌幅 76.47%，新東方累計跌 66.78%，高途 (GOTU-US) 累計跌 75.20%。