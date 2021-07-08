經濟復甦見頂？美10年期公債殖利率直落至1.3% 五要點剖析

美國 10 年期公債殖利率周三 (7 日) 寫下今年來第二大單日降幅，一度摜破 1.3%，是四個月新低。壓低殖利率的因素眾多，包括近期多項經濟數據疲弱，令投資人憂心復甦將見頂，Delta 病毒肆虐帶來陰影等，都讓年初受歡迎的「通貨再膨脹」交易失色。

不只美國，英、德公債殖利率也滑落，德國 10 年期公債殖利率 5 月一度有望突破 0%，如今回到負值，報 - 0.3%。

公債殖利率是觀察經濟趨勢的重要指標，近期下滑釋放一個明確的訊息：投資人正在重新評估對經濟復甦的預期。擔心經濟成長雖然強勁，但可能已經觸頂，而通膨升溫可能只是暫時性現象。

Aptus 資本顧問公司固定收益分析師 John Luke Tyner 說，如果 10 年期美債殖利率降到 1.2% 以下，可能預告經濟中存在更多結構性問題。

1. 經濟數據疲軟

美國周二公布，6 月 ISM 非製造業指數報 60.1，從上個月的歷史高點下降，代表雖然服務業景氣雖然還在擴張，但步調較和緩。

同時，受市場高度關注的德國投資人信心指數 7 月的下降幅度超過市場預測，儘管仍維持在相對高水準。

中國本周公布的數據也顯示，服務業景氣增速降到 14 個月低點，一些分析師認為，這預告著已開發國家接下來的路徑。

2.Delta 變種病毒陰影

傳染力強的 Delta 病毒在多個主要國家，也讓經濟復甦蒙上陰影。根據美國疾病管制預防中心 (CDC)，Delta 病毒已經成為美國主要病毒株，全美新增病例中有一半是這類感染者。

Mediolanum International Funds 固定收益部門主管 Charles Diebel 說：「市場對鎖國封城記憶猶新，代表經濟成長將放慢，陷入先前的迴路。」

3. 通貨再膨脹交易反思

隨著經濟反彈疑慮升溫，先前受歡迎的「通貨再膨脹」交易正在失色，部分避險基金為了替這類押注避險，在美國公債殖利率降到 1.4% 以下的時候啟動停損指令，這帶來一波公債買盤，加劇了殖利率下滑走勢。

ING 銀行分析師說，儘管經濟復甦活絡，但債市一直對經濟前景有疑慮，經通膨調整的美國 10 年期公債實質殖利率已經降到 - 1%，是 2 月以來最低，德債實質殖利率也降到三個月低點。

T.Rowe Price 經理人 Mike Sewell 說：「通貨再膨脹交易未死，第 3 季或第 4 季可能捲土重來，但現在確實進入冬眠狀態。」

4.Fed 立場

美國聯準會 (Fed) 公布的 6 月會議紀錄顯示，雖然今年來經濟成長比預期強，但官員將待新等待達到縮減購債的條件。市場對會議紀錄反應平淡，10 年期公債殖利率在會議紀錄公布後回到 1.3% 之上。

華爾街日報 (WSJ) 指出，若 Fed 減少購買公債或調高短期利率，將促使投資人賣出公債，導致殖利率升高。但最近幾周只有短天期債券的殖利率下降，代表投資人擔心政策收緊可能損害經濟復甦，迫使 Fed 之後甚至需降息。

5. 舉債上限將到來

MarketWatch 報導，公債供給匱乏可能也是導致殖利率下滑的因素之一。

美國舉債上限將在 7 月底到來，目前國會還沒有具體因應措施，代表聯邦政府將面臨借款困難。在此之前，美國財政部可能縮減手中持有的現金，因為現金餘額增加存在規避舉債上限的嫌疑。

財政部目標是到 7 月 31 日時，把所謂的「美國財政部普通帳戶」(TGA) 的現金餘額縮減至 4500 億美元。TGA 是聯邦政府用於日常營運，由紐約聯準銀行管理，疫情期間為了緩解經濟壓力而啟動，現在正逐步減少，截至 6 月 9 日的現金餘額為 6740 億美元。

Aptus 的分析師 Tyner 說：「我們的發行量減少，因為政府可以靠 TGA 支應支出。」